محاولات انتحار تهز طواقم "أبراهام لينكولن"...ما القصة؟

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أقدم 8 من أفراد البحرية الأميركية المكلفين بالعمل ضمن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "أبراهام " على محاولة الانتحار خلال فترة شملت تنفيذ السفن لعمليات قتالية ضد ، وتسجيل حاملة الطائرات رقماً قياسياً حديثاً لطول فترة بقائها في عرض البحر؛ وذلك وفقاً لخطاب من وزير البحرية حصلت عليه شبكة " إن".وكشف القائم بأعمال وزير البحرية، هونج ، عن هذا العدد -الذي لم يُعلن عنه سابقاً ويشمل أفراد طواقم عدة سفن تبحر معاً، بما في ذلك حاملة الطائرات- في ردود مكتوبة على أسئلة طرحتها السيناتور حول الروح المعنوية والصحة النفسية لطاقم "أبراهام لينكولن".وأكد تساو في خطابه عدم وقوع أي حالات انتحار فعلية بين أفراد الخدمة خلال فترة الانتشار.وكتب تساو في خطاب، إلى جيليبراند، وهي ديمقراطية وعضو في بمجلس الشيوخ: "منذ بداية انتشار مجموعة لينكولن، سُجلت 8 محاولات انتحار إجمالاً".وأضاف: "يشمل هذا العدد طاقم لينكولن وبحارة من الجناح الجوي للحاملة، وطاقم قيادة المجموعة الضاربة وسرب المدمرات، وطواقم المدمرات المرافقة، وجميع أسراب الطيران الموجودة على متن السفن".