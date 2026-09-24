كارني: ندرس سيناريو "البجعة السوداء" تحسباً لغزو أميركي

كشف رئيس الوزراء الكندي مارك أن أوتاوا عملت خلال العام الماضي على سيناريوهات دفاعية تحسبا لاحتمال إصدار الرئيس الأميركي أمرا بعمل عسكري ضد كندا.

وردا على سؤال حول مدى جدية تعامل أوتاوا مع تهديدات بجعل كندا "الولاية 51"، ألمح كارني إلى أن الحكومة درست بعناية احتمال غزو محتمل من جانب خلال العام الماضي، وفق ما نقلت عنه صحيفة " تايمز".ونقلت الصحيفة عن كارني قوله: "أعتقد أنه من الواجب حساب سيناريوهات مماثلة من نوع 'البجعة السوداء". هذا مجرد إدارة للمخاطر تحسبا من كل طارئ. هذا ليس السيناريو الأساسي الغزو الأميركي، لكن عدم الاستعداد له سيكون تصرفا غير مسؤول".ووفقا لرئيس الوزراء الكندي، فإن هذا الاستعداد لأسوأ الاحتمالات دفع أوتاوا إلى تقليص كبير لاعتمادها على . وعلى وجه الخصوص، تخطط البلاد للتخلي الكامل عن خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتراجع عقد شراء 88 مقاتلة أميركية من طراز F-35 لصالح بدائل أوروبية.وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا بشكل حاد في عام 2025 بعد أن فرض الرئيس الأميركي ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، مستشهدا بتهديدات وتهريب المخدرات. وردا على ذلك، اتخذت أوتاوا إجراءات مماثلة.