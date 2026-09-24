زيلينسكي: على روسيا ان تتحضر لشتاء مؤلم

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وسُمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار من الجوية. وأحصت قنوات على تطبيق تليغرام مرتبطة بالجيش ما لا يقل عن 14 صاروخا خلال الموجات الثلاث الأولى من الهجوم.



وقال كليتشكو إن فرق الطوارئ أُرسلت إلى عدة مناطق في العاصمة.



وفي إحدى المناطق، تسبب حطام الصواريخ في تحطم نوافذ وإلحاق أضرار بواجهة مستشفى للولادة، رغم عدم إصابة أي شخص داخل المبنى، بحسب كليتشكو. وقُتل شخص في موقف السيارات التابع للمستشفى.



وقبيل وقوع الانفجارات، كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ بالستية باتجاه كييف ومحيطها، وكذلك نحو منطقة تشيرنيهيف في شمال العاصمة.



جاءت الهجمات في حين حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن قواته ستستهدف منشآت التدفئة والطاقة الروسية هذا الشتاء، موجّها في الوقت نفسه انتقادات حادة للرئيس الروسي .



قُتل سبعة أشخاص جراء ضربات روسية في مناطق أوكرانية عدة الأربعاء، من بينهم اثنان في كييف، مع توعد في الدولي بأنها لن تعلّق عملياتها العسكرية في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أعوام.



في الأثناء، أبلغ الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو "لن تعلّق" حربها، متّهما بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل "إمداد نظام كييف بالأسلحة". شنت هجوما آخر بصاروخ باليستي على العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة آخرين، حسبما قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.وسُمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار من الجوية. وأحصت قنوات على تطبيق تليغرام مرتبطة بالجيش ما لا يقل عن 14 صاروخا خلال الموجات الثلاث الأولى من الهجوم.وقال كليتشكو إن فرق الطوارئ أُرسلت إلى عدة مناطق في العاصمة.وفي إحدى المناطق، تسبب حطام الصواريخ في تحطم نوافذ وإلحاق أضرار بواجهة مستشفى للولادة، رغم عدم إصابة أي شخص داخل المبنى، بحسب كليتشكو. وقُتل شخص في موقف السيارات التابع للمستشفى.وقبيل وقوع الانفجارات، كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ بالستية باتجاه كييف ومحيطها، وكذلك نحو منطقة تشيرنيهيف في شمال العاصمة.جاءت الهجمات في حين حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن قواته ستستهدف منشآت التدفئة والطاقة الروسية هذا الشتاء، موجّها في الوقت نفسه انتقادات حادة للرئيس الروسي .قُتل سبعة أشخاص جراء ضربات روسية في مناطق أوكرانية عدة الأربعاء، من بينهم اثنان في كييف، مع توعد في الدولي بأنها لن تعلّق عملياتها العسكرية في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أعوام.في الأثناء، أبلغ الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو "لن تعلّق" حربها، متّهما بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل "إمداد نظام كييف بالأسلحة".

وتتعرض منطقة كييف لضربات روسية بكثافة غير مسبوقة منذ مارس (آذار) 2022، في حين تواصل موسكو تصعيد هجماتها في بقية أنحاء البلاد، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات منظمة "أكليد" (ACLED) لرصد النزاعات.



وقال مسؤولون في كييف إنه بالإضافة إلى الوفيات الجديدة، أُصيب أكثر من 40 شخصا في ضربات استهدفت محطات وقود ومكاتب ومبنى كلية وشركات وشبكة السكك الحديد، في حين انقطعت خدمة الإنترنت عن نحو مئة ألف مشترك.



واتّهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها موسكو الأربعاء باستهداف "مراكز البيانات الأوكرانية الرئيسية"، وذلك سعيا الى "تعطيل تدفق المعلومات".



، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تضغط على روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة في البلدين.



كما أعلن أن واشنطن دعت للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في كانون الأول.