الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حماس

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عاجل | جيش الدفاع يقضي على قائد في حركة حماس الإرهابية شارك في احتجاز سبعة مختطفين إسرائيليين في قبضة الحركة
⭕️ هاجم جيش الدفاع الأسبوع الماضي (الجمعة) في منطقة مدينة غزة وقضى على المخرب محمود عبد الفتاح عوض، قائد في الجناح العسكري لحركة حماس الإرهابية.
⭕️ على مدار الحرب، شارك… pic.twitter.com/zmaPCD7682
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 24, 2026
عاجل | جيش الدفاع يقضي على قائد في حركة حماس الإرهابية شارك في احتجاز سبعة مختطفين إسرائيليين في قبضة الحركة
⭕️ هاجم جيش الدفاع الأسبوع الماضي (الجمعة) في منطقة مدينة غزة وقضى على المخرب محمود عبد الفتاح عوض، قائد في الجناح العسكري لحركة حماس الإرهابية.
⭕️ على مدار الحرب، شارك… pic.twitter.com/zmaPCD7682