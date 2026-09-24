الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حماس

عاجل | جيش الدفاع يقضي على قائد في حركة حماس الإرهابية شارك في احتجاز سبعة مختطفين إسرائيليين في قبضة الحركة



⭕️ هاجم جيش الدفاع الأسبوع الماضي (الجمعة) في منطقة مدينة غزة وقضى على المخرب محمود عوض، قائد في الجناح العسكري لحركة حماس الإرهابية.



⭕️ على مدار الحرب، شارك… pic.twitter.com/zmaPCD7682