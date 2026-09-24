تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ملف العلاقات الصينية ـ الإيرانية يُخيم على القمة المرتقبة بين ترامب وشي

Lebanon 24
24-09-2026 | 02:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ملف العلاقات الصينية ـ الإيرانية يُخيم على القمة المرتقبة بين ترامب وشي
ملف العلاقات الصينية ـ الإيرانية يُخيم على القمة المرتقبة بين ترامب وشي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعدما كشف تقرير أميركي عن استمرار وصول مكونات صينية يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة إلى وزارة الدفاع الإيرانية، يخيم ملف العلاقات الصينية الإيرانية على القمة المرتقبة، اليوم الخميس، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن،.
Advertisement

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادا إلى تحليل بيانات الجمارك الإيرانية، أن نحو 1300 شحنة تضم مكونات مصنفة على أنها "مزدوجة الاستخدام" وصلت من الصين إلى وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو.

وبحسب الصحيفة، تضمنت إحدى الشحنات مكونات إلكترونية يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء للطائرات المسيرة وأنظمة توجيه الصواريخ، ووصلت إلى طهران في اليوم نفسه الذي كانت فيه بكين تتحدث عن جهودها للمساعدة في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف التقرير أنه بعد يومين من وصول تلك الشحنة، سجلت البيانات أكثر من 12 شحنة أخرى تضم مكونات تزيد قيمتها على 6 ملايين دولار ويمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة.

ولا تثبت الطبيعة مزدوجة الاستخدام لهذه المكونات، في حد ذاتها، أنها صُنعت حصرا لأغراض عسكرية، إلا أن "وول ستريت جورنال" قالت إن بيانات الجمارك أظهرت أن الجهة المستقبلة كانت وزارة الدفاع الإيرانية.

وتضع هذه المعطيات ملف إيران أمام ترامب وشي خلال قمتهما الثانية هذا العام، في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إدارة خلافات أوسع تشمل التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة.

وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، ولا سيما في قطاع الطاقة. وتشير تقديرات أوردتها رويترز إلى أن نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الصين، ما يجعل السوق الصينية مصدرا رئيسيا للعائدات بالنسبة لطهران.

 

مواضيع ذات صلة
زيارة تجارية صينية تمهد لقمة ترامب وشي في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مكالمة صينية أميركية لحسم تفاصيل زيارة شي المرتقبة لواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الصينية: العلاقات العسكرية مع أميركا يجب أن تبقى مستقرة وقابلة للاستمرار
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله بيسنت عن العلاقات الأميركية الصينية
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

المستقبل

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-24
Lebanon24
04:51 | 2026-09-24
Lebanon24
04:42 | 2026-09-24
Lebanon24
04:38 | 2026-09-24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24