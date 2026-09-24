ملف العلاقات الصينية ـ الإيرانية يُخيم على القمة المرتقبة بين ترامب وشي

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بعدما كشف تقرير أميركي عن استمرار وصول مكونات صينية يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة إلى ، يخيم ملف العلاقات الإيرانية على القمة المرتقبة، اليوم الخميس، بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ في ،.وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادا إلى تحليل بيانات الجمارك الإيرانية، أن نحو 1300 شحنة تضم مكونات مصنفة على أنها "مزدوجة الاستخدام" وصلت من إلى وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو.وبحسب الصحيفة، تضمنت إحدى الشحنات مكونات إلكترونية يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء للطائرات المسيرة وأنظمة توجيه الصواريخ، ووصلت إلى طهران في اليوم نفسه الذي كانت فيه بكين تتحدث عن جهودها للمساعدة في خفض التصعيد بين وإيران.وأضاف التقرير أنه بعد يومين من وصول تلك الشحنة، سجلت البيانات أكثر من 12 شحنة أخرى تضم مكونات تزيد قيمتها على 6 ملايين دولار ويمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة.ولا تثبت الطبيعة مزدوجة الاستخدام لهذه المكونات، في حد ذاتها، أنها صُنعت حصرا لأغراض عسكرية، إلا أن "وول ستريت جورنال" قالت إن بيانات الجمارك أظهرت أن الجهة المستقبلة كانت وزارة الدفاع الإيرانية.وتضع هذه المعطيات ملف أمام وشي خلال قمتهما الثانية هذا العام، في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إدارة خلافات أوسع تشمل التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة.وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، ولا سيما في قطاع الطاقة. وتشير تقديرات أوردتها إلى أن نحو 90 بالمئة من صادرات الإيرانية تتجه إلى الصين، ما يجعل السوق الصينية مصدرا رئيسيا للعائدات بالنسبة لطهران.