ميلانيا ترامب توضح لماذا ذهب زوجها شخصيا لاستقبال الرئيس الصيني

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في ظل موجة استياء داخل الكونغرس، أوضحت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ان الرئيس قرر استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً عند وصوله إلى منطقة نظرا لـ"وجود علاقة رائعة تربطهما".وقالت ميلانيا متحدثة عن شي وزوجته بينغ ليوان خلال مقابلة أجرتها، أمس الأربعاء، على قناة فوكس نيوز ضمن برنامج "فوكس آند فريندز": "إنه قادم إلى أرضنا، وعلينا استقبالهما بأقصى درجات الاحترام".وحطت طائرة شي في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قرب واشنطن، حيث كان ترامب في استقباله وشارك في المراسم التي أقيمت في قاعدة "أندروز" العسكرية، حي تعد الزيارة الأولى لشي إلى واشنطن منذ نحو عقد.ويعطي هذا الترحيب إشارة البدء لزيارة تستغرق 3 أيام ومن المتوقع أن تكون حافلة بالمراسيم الفخمة، حتى بمعايير .ومن المفترض أن تكون هذه الزيارة الرسمية، التي تتخللها مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، الخميس، ردا على مراسم الاستقبال الفخمة التي قوبل بها ترامب خلال زيارته للصين في مايو الماضي.ورصدت " تايمز" موجة استياء داخل الكونغرس وبين حلفاء واشنطن التقليديين إزاء طبيعة هذا الاستقبال، الذي جاء في الوقت الذي صعد فيه ترامب ضغوطه على شركائه الغربيين.وأعلن السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة، في خطاب بالكونغرس، أنه كان سينصح بعدم توجيه الدعوة أصلًا لـ"الديكتاتور القاسي غير المنتخب الذي يسعى لبسط هيمنته على جيرانه وترسانته العسكرية مصوبة نحو "، مطالبًا بمواجهة بكين على ملفي التسلح ودعم .في المقابل، برر الأميركي ماركو روبيو، الزيارة بالقول إن العلاقة مع بكين "ستُحدد مسار القرن الحادي والعشرين"، مؤكدًا أن التواصل على أعلى المستويات "ضرورة لا ترف".