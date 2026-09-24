وزير خارجية باكستان يدعو عراقجي للتمسك بالحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بين أميركا وإيران

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دعت باكستان مُجددا للتمسك بالحوار والدبلوماسية من أجل حل الخلافات والصراع بين أميركا وإيران.وطالب الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، بعد لقائه عباس عراقجي، على هامش أعمال الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، بالتمسك بالحوار والدبلوماسية.كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وفق ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم الخميس.وأكد إسحق دار أهمية الحوار والدبلوماسية والتواصل المستمر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.كما اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق ومواصلة التنسيق بينهما.أتى ذلك بعدما التقى الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في نيويورك أمس عبر الوسيط القطري بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ، في أول جولة مفاوضات بين الجانبين منذ أشهر.إلا أنها لم تسفر على ما يبدو عن أي تنازلات في الموقف العلني لكلا الجانبين تجاه إنهاء الحرب في .