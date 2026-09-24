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عربي-دولي

وزير خارجية باكستان يدعو عراقجي للتمسك بالحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بين أميركا وإيران

Lebanon 24
24-09-2026 | 03:13
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وزير خارجية باكستان يدعو عراقجي للتمسك بالحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بين أميركا وإيران
وزير خارجية باكستان يدعو عراقجي للتمسك بالحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بين أميركا وإيران photos 0
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دعت باكستان مُجددا للتمسك بالحوار والدبلوماسية من أجل حل الخلافات والصراع بين أميركا وإيران.

وطالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتمسك بالحوار والدبلوماسية.
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كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وفق ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم الخميس.

وأكد إسحق دار أهمية الحوار والدبلوماسية والتواصل المستمر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق ومواصلة التنسيق بينهما.

أتى ذلك بعدما التقى الوفد الإيراني برئاسة عراقجي في نيويورك أمس عبر الوسيط القطري بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول جولة مفاوضات بين الجانبين منذ أشهر.

إلا أنها لم تسفر على ما يبدو عن أي تنازلات في الموقف العلني لكلا الجانبين تجاه إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.


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وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

نائب رئيس

دبلوماسي

الإيراني

نيويورك

الثنائي

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