الدفاع الروسية توجّه ضربات جديدة على اوكرانيا

أعلنت أن قواتها نفذت خلال الليل ضربات استهدفت مواقع لتجميع الطائرات المسيّرة ومراكز للاتصالات والخدمات اللوجستية في العاصمة ومقاطعة أوديسا.

وقالت الوزارة إن الضربات في كييف أدت إلى تدمير مواقع لإنتاج مكونات الطائرات المسيّرة والمنظومات الروبوتية، إضافة إلى موقع لإنتاج المسيّرات تابع لشركة «بيغاس آرمز»، وموقع لإنتاج وتخزين مكونات مسيّرات «خورنيت» بعيدة المدى.

كما استهدفت الضربات مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية مخصصاً لتخزين وتوزيع الطائرات المسيّرة، إلى جانب مركزي اتصالات تابعين لشركتي «كييفستار» و«باركوفي»، قالت الوزارة إنهما يقدمان خدمات حاسوبية للقوات الأوكرانية.

وفي مقاطعة أوديسا، أفادت الوزارة بتدمير مركزين لوجستيين في مدينة أوديسا مخصصين لتخزين وتوزيع شحنات عسكرية قادمة من .

وأضافت أن الضربات أدت كذلك إلى إعطاب ناقلة محملة بالوقود كانت متجهة إلى ميناء تشيرنومورسك على .