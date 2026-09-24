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عربي-دولي

الرئيس التركي لزيلينسكي: هجمات البحر الأسود غير مبررة

Lebanon 24
24-09-2026 | 03:13
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الرئيس التركي لزيلينسكي: هجمات البحر الأسود غير مبررة
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أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجمات التي تشنها روسيا وأوكرانيا على السفن التجارية في البحر الأسود لا يمكن تبريرها، مضيفا ‌أنه يجب اتخاذ خطوات لوقفها.
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وحثت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا طرفي الحرب على وقف الهجمات في البحر الأسود، في وقت حافظت فيه على علاقات ودية مع كل من موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وقالت الرئاسة التركية في بيان "خلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لبذل كل ما ⁠في وسعها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بتحقيق سلام دائم، وأننا سنواصل جهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة".
وأضاف البيان "أكد رئيسنا على ضرورة اتخاذ خطوة بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود، قائلا إن الهجمات على السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، وإننا نتوقع من الطرفين التصرف بمسؤولية".
وتقول أنقرة إنها قدمت إلى كل من أوكرانيا وروسيا مقترحات لوقف الهجمات التي استهدفت بعضها سفنا مملوكة لتركيا وأسفرت عن مقتل مواطنين أتراك، وإنها في انتظار رد الجانبين. كما تشدد على ضرورة التوصل إلى حل يضمن النقل الآمن لشحنات الحبوب عبر المنطقة.

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