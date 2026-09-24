تسليم تركيا معسكر بعشيقة للعراق...تعليق من برّاك

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أعلنت والعراق، في بيان مشترك، أن أنقرة ستسلّم تدريجيا السيطرة على قاعدة زليكان العسكرية في بعشيقة شمالي إلى الحكومة الاتحادية ، وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما.وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس رئيس الوزراء علي الزيدي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في .ولم يحدد الجانبان المهلة الزمنية لتنفيذ الاتفاق، في حين أشاد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى والعراق توم براك بالخطوة.وفي منشور له على منصة إكس، قال براك إنه "نادرا ما يعلن التاريخ عن نقاط التحول فيه، فهو يخيطها بصمت، وتعد إعادة أنقرة لزليكان إلى بغداد وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما واحدة من تلك الخيوط. إذ تم تحقيق السيادة العراقية والأمن التركي".وأنشأت تركيا هذه في كانون الأول 2015 بالاتفاق مع سلطات إقليم كردستان -المتمتع بالحكم الذاتي- في شمال العراق.وتقع القاعدة على بُعد نحو 32 كيلومترا شمال مدينة الموصل الكبرى، والتي كانت في حينه تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.وبحسب وسائل إعلام تركية، نشرت أنقرة ما يصل إلى 600 جندي في القاعدة، وهو ما أثار توترات مع بغداد التي اتهمتها بانتهاك سيادتها.