قبل انتهاء ولايته.. غوتيريش يوجه نداء اخيرا للتحرك من أجل المناخ

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دعا أمس الأربعاء دول العالم على وضع خطط عملية للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية، مثنيا على صعود الطاقات المتجددة الذي "لا يمكن وقفه"، في آخر قمة حول المناخ يعقدها قبل انتهاء ولايته.وقال في كلمته الافتتاحية للقمة "تشكل الطاقات المتجددة في كل أنحاء العالم تقريبا المصدر الأقل تكلفة والأسرع والأكثر أمانا"، مشيرا إلى أن "الطاقة النظيفة انتقلت من مجرد خيار بديل إلى قوة لا يمكن وقفها".وبعدما سعى على مدى ولايتيه إلى تعبئة الأسرة الدولية من أجل هذه القضية، حض الدول مجددا على رفع سقف أهدافها بشأن المناخ والالتزام بشكل حازم بالتخلي عن الوقود الأحفوري.وألقى كلمته بعد ساعات على إقرار ، القوة الاقتصادية الأولى في ، خريطة طريق بهذا الصدد، لتصبح الدولة الثالثة بعد وهولندا التي تعتمد رسميا استراتيجية مماثلة.من جانبه، وعد إد ميليباند باستثمار 330 مليون جنيه إسترليني (437 مليون دولار) في آلية مالية لدعم الأهداف العالمية على صعيد الطبيعة والمناخ والتلوث.وحذر غوتيريش الذي يغادر منصبه في نهاية السنة، بالقول "لا يمكننا إضاعة ".