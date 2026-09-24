تحرك حوثي نحو طريق استراتيجي.. ساعات حاسمة في اليمن

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قُتل 98 جنديا من القوات الحكومية و52 من مسلحي جماعة في هجمات ومواجهات شهدتها عدة جبهات في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق مصادر يمنية تحدثت إلى " عربية"، في مؤشر على تصاعد حدة القتال واتساع نطاقه.وذكرت المصادر أن الجنود الحكوميين قتلوا في هجمات صاروخية ومواجهات مع الحوثيين في لحج وتعز وصعدة وعلى الحدود .وأضافت أن 52 من مسلحي الحوثي قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية وغارات جوية استهدفت مواقع للجماعة في لحج والحديدة وتعز.ويأتي ارتفاع الخسائر بالتزامن مع تصاعد المواجهات في جنوب تعز وشمال لحج، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل حوثية باتجاه طريق "هيجة العبد" الاستراتيجي الرابط بين تعز وعدن.وذكرت اليمنية الرسمية "سبأ" أن قوات من اللواء الرابع مشاة جبلي، التابع لمحور طور الباحة، اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت التسلل عبر منطقة الأشبوط وهيجة العبد في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.وبحسب الوكالة، أجبرت القوات الحكومية المهاجمين على التراجع، قبل تأمين المنطقة وإبقاء الطريق مفتوحا أمام والمسافرين.ويمثل طريق هيجة العبد أحد أبرز خطوط الحركة والإمداد بين تعز ولحج وعدن، ويستخدم في نقل المسافرين والمواد الغذائية والبضائع إلى مناطق واسعة في محافظة تعز.وفي جبهة أخرى قريبة، قال المتحدث باسم القوات الحكومية العقيد ماجد النزيلي إن القوات صدت هجوما حوثيا على منطقة الأحكوم في مديرية حيفان جنوبي تعز.وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية، بمساندة الشعبية، انتشرت في جبهة حيفان بعد المواجهات، ومنعت الحوثيين من تحقيق تقدم في المنطقة.وتكتسب مرتفعات الأحكوم أهمية ميدانية بسبب إشرافها على أجزاء من طريق هيجة العبد، ما يجعل المواقع المحيطة بها مؤثرة في تأمين الطريق الرابط بين تعز والمناطق الجنوبية.وتأتي هذه التطورات وسط اتساع المواجهات على عدد من الجبهات اليمنية، مع تصاعد العمليات في تعز ولحج ومناطق أخرى، بعد فترة طويلة من انخفاض نسبي في وتيرة القتال الواسع.