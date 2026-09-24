إسرائيل تعلن اكتشاف نفق بعمق 25 مترا في الضفة الغربية

أعلنت اكتشاف نفق عمقه 25 مترا كان قيد الحفر في مدينة قلقيليا ، ومصادرة كمية من الأسلحة والمعدات بداخله.

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وحسب البيان "اكتشف ضباط من وحدة مكافحة الجريمة في وحرس الحدود النفق خلال عملية استخباراتية مستهدفة في ، ودخل الضباط إلى قلقيليا وفتشوا موقعا تم تحديده عبر المعلومات الاستخباراتية، وخلال العملية عثروا على النفق".



وخلال التفتيش، صادر الضباط بندقية M16 وبندقية قنص وذخيرة ومخازن، كما عثروا على هواتف وجهاز تسجيل فيديو رقمي وسماد، وهي مادة قالت الشرطة إنه يمكن استخدامها لتحضير عبوات ناسفة.



واعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم عثر عليهم في الموقع واقتادتهم لمزيد من الاستجواب، وأكدت أن العمليات ضد مثل هذه البنية التحتية ستستمر، وقالت: "ستواصل شرطة العمل بشكل استباقي للكشف عن البنية التحتية للحفر والأسلحة في منطقة السامرة، وتحديد المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".



وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة أنه "في حملة تفتيش دقيقة للشرطة قرب مقبرة في ، تم العثور على حقيبة تحتوي على بندقية كلاشينكوف مخبأة باحتياط تحت جثة حيوان بين الصخور".