عقب خطابه في الأمم المتحدة.. دعم من أرفع قائد عسكري إيراني لبزشكيان

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نال مسعود بزشكيان إشادة كبيرة من قبل بعض الشخصيات الرسمية الرفيعة في الداخل عقب خطابه في .فقد اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، وقائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء اللواء اللهي أن " الشعب الإيراني، وجه بيد بزشكيان، صفعةً إلى رئيس أمام أنظار العالم"، في إشارة إلى قوة موقفه والنقاط التي أثارها، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".كما أوضح أن القوات المسلحة "متلاحمة ومنسجمة مع الشعب والرئيس الإيراني".بدوره أشاد الإيرني الأسبق جواد ظريف بموقف الرئيس الإيراني الداعي للحوار لكن دون ضغوط. كذلك فعل كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الذي اعتبر أن بزشكيان لم يتحدث باسم الحكومة جمعاء فقط بل باسم الشعب الإيراني وحضارة آلاف السنين.أتى هذا الموقف رغم أن الرئيس الإيراني كان جدد التأكيد على أن بلاده ما تزال متمسكة بخيار الحوار والتفاوض مع الجانب الأميركي. وقال بزشكيان من على منبر الأمم المتحدة إن بلاده "لا تزال تؤمن بالدبلوماسية لكن ليس تحت التهديد بالقوة"كما جاء موقف عبد اللهي الداعم لبزشكيان وحكومته رغم الانتقادات التي نالت أمس من عباس عراقجي عقب لقائه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. إذ وجهت عدة وسائل إعلام مقربة من سهام الانتقادات إلى الوزير الإيراني المخضرم، بينها فارس وتسنيم.