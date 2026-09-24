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عربي-دولي

FBI تتعرض لسرقة خطيرة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-09-2026 | 04:55
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FBI تتعرض لسرقة خطيرة.. اليكم التفاصيل
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كشفت بيانات يُزعم أن مجموعة القرصنة "شايني هنترز" (ShinyHunters) سرقتها من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عن معلومات تفصيلية تتعلق بمهام عشرات الموظفين، بما في ذلك العمل على قضايا مرتبطة بالتجسس الصيني والروسي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
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وتتضمن البيانات جدولاً يحتوي على نحو 5000 سجل، قالت المجموعة إنه لا يمثل سوى جزء صغير من كمية بيانات أكبر تزعم أنها استولت عليها، تتراوح بين اثنين و3 تيرابايت، وفق مراجعة أجرتها وكالة رويترز أمس الأربعاء.
فيما تشمل البيانات أسماء موظفين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وتواريخ ميلادهم وأرقام الضمان الاجتماعي وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، إضافة إلى معلومات عن المكاتب الميدانية والوحدات التي يعملون بها، بما في ذلك وحدات أمنية واستخباراتية شديدة الحساسية.

FBI يحقق
وقال FBI في بيان إنه على علم بادعاءات مجموعة إجرامية إلكترونية بشأن اختراق بوابة التوظيف التابعة له "FBIJobs.gov" وتأثر بيانات شخصية خاصة بموظفي المكتب.

كما أضاف أن سبب الاختراق لم يُحدد بعد، لكنه يجري تحقيقاً مكثفاً في الواقعة.

القراصنة يطالبون بسحب بيان سابق
يأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة "شايني هنترز" الثلاثاء أنها اخترقت أنظمة FBI واستولت على بيانات تخص عدداً كبيراً من موظفيه الحاليين والسابقين.

وقالت إن البيانات ستظل محتجزة لديها إلى أن يسحب المكتب بياناً أصدره في مايو (أيار) الماضي وصف فيه المجموعة بصورة سلبية.
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