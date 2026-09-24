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عربي-دولي

لماذا استقبل ترامب الرئيس الصيني شخصيًا؟

Lebanon 24
24-09-2026 | 08:53
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لماذا استقبل ترامب الرئيس الصيني شخصيًا؟
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كشفت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أن الرئيس دونالد ترامب قرر استقبال نظيره الصيني شي جين بينغ شخصياً لدى وصوله إلى منطقة واشنطن، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل "العلاقة الرائعة" التي تجمع بين الرئيسين، وذلك وسط موجة من الاستياء داخل الكونغرس بشأن مستوى الحفاوة التي تحظى بها الزيارة، بحسب ما أورده موقع «The Transparency».
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وقالت ميلانيا ترامب، خلال مقابلة أجرتها الأربعاء، مع قناة «فوكس نيوز» ضمن برنامج «فوكس آند فريندز»، متحدثة عن الرئيس الصيني وزوجته بينغ ليوان: «إنه قادم إلى أرضنا، وعلينا استقبالهما بأقصى درجات الاحترام».

وحطت طائرة شي جين بينغ في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، قرب العاصمة واشنطن، حيث كان ترامب في استقباله، وشارك في مراسم أقيمت داخل القاعدة العسكرية. وتأتي الزيارة في أول زيارة للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ نحو عقد. (إرم نيوز) 
 
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