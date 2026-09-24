أنظمة "تايفون" الأميركيّة تُقلق روسيا... ما هي ميزاتها؟

ذكر موقع "روسيا اليوم
"، أنّ موسكو
أعربت عن احتجاجها إزاء نشر أنظمة صاروخية أميركية من طراز "تايفون" في اليابان
، وطالبت بسحبها فوراً.
و"تايفون" هي منصة إطلاق برية مخصصة لاستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة، التي يصل مداها إلى 1.8 ألف كيلومتر في نسختها البرية. كما يمكنها استخدام صواريخ "إس إم-6" المعدلة من صواريخ الدفاع الجوي، والتي يزيد مداها على 500 كيلومتر، لضرب أهداف برية وبحرية.
ويعتبر الخبير الروسي أليكسي رام، أنّ "نشر هذه المنظومة يمثل في الواقع، نشر صواريخ مجنحة بعيدة المدى قبالة سواحل روسيا
".
واقترح الخبير أخذ مسطرة وقياس مسافة 1.8 ألف كيلومتر على الخريطة، وهي المسافة التي يمكن أن تغطيها هذه الصواريخ. ويشمل نطاقها مدن فلاديفوستوك، وساخالين، وخاباروفسك، وكومسومولسك، إلى جانب المنشآت العسكرية والاستراتيجية والصناعية الموجودة فيها.
واستطرد الخبير قائلا: "لذلك فإن قلق وزارة الخارجية الروسية
مفهوم أكثر من أي وقت مضى، والمطالب تتوافق مع التهديد الناشئ".
ويُعدّ "تايفون" أول نظام من هذا النوع تطوره الولايات المتحدة
بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عام 2019.
وتتكوّن بطارية "تايفون" النموذجية من 4 منصات إطلاق "قاذفات" ومركز عمليات للبطارية ومركبات دعم تشمل شاحنات ومقطورات ومولدات ومركبات لإعادة التلقيم.
وتُثبت كل منصة إطلاق على شاحنة، وتضم 4 خلايا إطلاق عمودية، داخل حاوية بطول 12 مترا.
وصُمم النظام لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى ضدّ أهداف في عمق أراضي الخصم، مثل مراكز القيادة والمطارات ومنصات إطلاق الصواريخ. (روسيا اليوم)