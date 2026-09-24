أنظمة "تايفون" الأميركيّة تُقلق روسيا... ما هي ميزاتها؟

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ذكر موقع " "، أنّ أعربت عن احتجاجها إزاء نشر أنظمة صاروخية أميركية من طراز "تايفون" في ، وطالبت بسحبها فوراً.و"تايفون" هي منصة إطلاق برية مخصصة لاستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة، التي يصل مداها إلى 1.8 ألف كيلومتر في نسختها البرية. كما يمكنها استخدام صواريخ "إس إم-6" المعدلة من صواريخ الدفاع الجوي، والتي يزيد مداها على 500 كيلومتر، لضرب أهداف برية وبحرية.ويعتبر الخبير الروسي أليكسي رام، أنّ "نشر هذه المنظومة يمثل في الواقع، نشر صواريخ مجنحة بعيدة المدى قبالة سواحل ".واقترح الخبير أخذ مسطرة وقياس مسافة 1.8 ألف كيلومتر على الخريطة، وهي المسافة التي يمكن أن تغطيها هذه الصواريخ. ويشمل نطاقها مدن فلاديفوستوك، وساخالين، وخاباروفسك، وكومسومولسك، إلى جانب المنشآت العسكرية والاستراتيجية والصناعية الموجودة فيها.واستطرد الخبير قائلا: "لذلك فإن قلق مفهوم أكثر من أي وقت مضى، والمطالب تتوافق مع التهديد الناشئ".