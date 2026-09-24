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إقتصاد

إنسجاما مع الحظر الأميركي...الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيرانية

Lebanon 24
24-09-2026 | 11:13
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إنسجاما مع الحظر الأميركي...الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيرانية
إنسجاما مع الحظر الأميركي...الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيرانية photos 0
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك استناداً إلى الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية.

وأوضحت الهيئة أن قرار تعليق الرحلات جاء بناءً على القيود الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، مشيرة إلى أن القرار سيستمر حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه شركات الطيران الإيرانية قيوداً وعقوبات أميركية متزايدة، ما انعكس على حركة الرحلات الدولية من وإلى إيران. 

ولم تحدد السلطات الإماراتية موعداً لاستئناف الرحلات، مؤكدة أن أي مستجدات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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