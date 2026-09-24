إنسجاما مع الحظر الأميركي...الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيرانية

أعلنت في تعليق رحلات شركات الطيران من وإلى الدولة، اعتباراً الخميس، وذلك استناداً إلى الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية.

وأوضحت الهيئة أن قرار تعليق الرحلات جاء بناءً على القيود الأميركية المفروضة على قطاع الطيران ، مشيرة إلى أن القرار سيستمر حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه شركات الطيران الإيرانية قيوداً وعقوبات أميركية متزايدة، ما انعكس على حركة الرحلات الدولية من وإلى .

ولم تحدد السلطات موعداً لاستئناف الرحلات، مؤكدة أن أي مستجدات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها لاحقاً.