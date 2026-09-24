الدنمارك: روسيا قد تهاجم إحدى دول الناتو

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حذّرت الاستخبارات الدنماركية، من أن قد تشن "هجوماً عسكرياً محدوداً" على دولة في حلف ، خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى "خطر منخفض لكنه متزايد" من نشر عدداً محدوداً من القوات في دولة مجاورة، أو استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب بنية تحتية داعمة لأوكرانيا.وقالت هيئة استخبارات الدفاع الدنماركية، الخميس، إن هناك "خطراً منخفضاً لكنه متزايد" من احتمال أن تنقل روسيا عدداً محدوداً من القوات، ربما دون شارات عسكرية، إلى دولة مجاورة، أو تستخدم أسلحة بعيدة المدى لضرب بنية تحتية تُستخدم لدعم ، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".وأشار رئيس الهيئة، توماس أهرنكيل، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن هذا الهجوم المحتمل "قد يشمل نشر قوات عسكرية في منطقة محدودة داخل دول أعضاء في الناتو تشترك في حدود مع روسيا، على سبيل المثال، بذريعة حماية الأقليات الروسية المحلية". وأضاف أن الهدف سيكون "تقسيم الحلف".ويُعد التحذير الدنماركي الأكثر صراحة حتى الآن بشأن خطط روسيا، بعد سلسلة من "هجمات هجينة" تتهم دول أوروبية روسيا بتدبيرها، من بينها إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج في ، وإطلاق سفينة روسية قنابل ضوئية باتجاه مروحية دنماركية فوق بحر البلطيق.واعتبرت الاستخبارات الدنماركية أن "روسيا تواجه ضغوطاً أكبر من أي وقت مضى منذ أن غزو أوكرانيا في شباط 2022"، مضيفة أنه "لا توجد أي مؤشرات على قدرة موسكو على تحقيق اختراق كبير خلال الأشهر الستة المقبلة".تحذيرات من "هجمات هجينة" مكثفة