شي من واشنطن: المواجهة بين الصين وأميركا ستُخسر الطرفين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية مواصلة الحوار بين بكين
وواشنطن لإدارة الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة، مشدداً على ضرورة التعايش السلمي بين البلدين، وذلك خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في البيت الأبيض
، الخميس.
وقال شي إن
الحوار "الصريح والمعمق والمستمر" من شأنه مساعدة الصين
والولايات المتحدة على تعزيز التفاهم والبحث عن أرضية مشتركة ومعالجة الخلافات، مؤكداً استعداده للعمل مع ترامب
لتوجيه العلاقات الصينية
- الأميركية نحو مسار مستقر.
وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة في ظل التحولات التي يشهدها العالم، معتبراً أن التعاون بين القوتين ضرورياً في عدد من الملفات الدولية، وأن المواجهة بينهما ستلحق الضرر بالجانبين.
من جهته
، أكد ترامب أهمية البناء على المصالح المشتركة بين واشنطن
وبكين، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على دفع العلاقات التجارية نحو مزيد من التوازن وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الزراعية الأميركية في الأسواق الصينية.
ولفت الرئيس الأميركي إلى التقدم الذي تحقق في عدد من الملفات المشتركة، مؤكداً مواصلة العمل مع بكين، فيما تتصدر التجارة والذكاء الاصطناعي والأمن ملفات المحادثات بين الجانبين.