شي من واشنطن: المواجهة بين الصين وأميركا ستُخسر الطرفين

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية مواصلة الحوار بين وواشنطن لإدارة الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة، مشدداً على ضرورة التعايش السلمي بين البلدين، وذلك خلال لقائه الرئيس الأميركي في ، الخميس.وقال الحوار "الصريح والمعمق والمستمر" من شأنه مساعدة والولايات المتحدة على تعزيز التفاهم والبحث عن أرضية مشتركة ومعالجة الخلافات، مؤكداً استعداده للعمل مع لتوجيه العلاقات - الأميركية نحو مسار مستقر.وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة في ظل التحولات التي يشهدها العالم، معتبراً أن التعاون بين القوتين ضرورياً في عدد من الملفات الدولية، وأن المواجهة بينهما ستلحق الضرر بالجانبين.، أكد ترامب أهمية البناء على المصالح المشتركة بين وبكين، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على دفع العلاقات التجارية نحو مزيد من التوازن وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الزراعية الأميركية في الأسواق الصينية.ولفت الرئيس الأميركي إلى التقدم الذي تحقق في عدد من الملفات المشتركة، مؤكداً مواصلة العمل مع بكين، فيما تتصدر التجارة والذكاء الاصطناعي والأمن ملفات المحادثات بين الجانبين.