حفل زفاف يتحول إلى طوارئ.. تسمم 66 شخصاً

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تحوّل حفل زفاف في قرية الخاشعة بمنطقة إلى حالة من الذعر، بعدما أُصيب عشرات المدعوين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة يُشتبه في أنها فاسدة.وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز" نقلاً عن وسائل إعلام محلية، استقبل أحد المستشفيات 66 شخصاً ظهرت عليهم أعراض التسمم، وتراوحت حالاتهم بين الدوار والقيء والإسهال واضطراب الوعي.ووُضع المصابون تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالاتهم الصحية، بعد نقلهم من مكان الاحتفال إلى المستشفى.وتعيد الحادثة إلى الواجهة وقائع التسمم الغذائي الجماعي التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، بينها إصابة 80 شخصاً في محافظة بني في الماضي بعد تناولهم الترمس من بائع متجول، إضافة إلى إصابة 14 فرداً من عائلة واحدة في المحافظة نفسها إثر تناول وجبة منزلية فاسدة.