تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حفل زفاف يتحول إلى طوارئ.. تسمم 66 شخصاً

Lebanon 24
24-09-2026 | 13:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حفل زفاف يتحول إلى طوارئ.. تسمم 66 شخصاً
حفل زفاف يتحول إلى طوارئ.. تسمم 66 شخصاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحوّل حفل زفاف في قرية الخاشعة بمنطقة الدلتا المصرية إلى حالة من الذعر، بعدما أُصيب عشرات المدعوين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة يُشتبه في أنها فاسدة.
Advertisement

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز" نقلاً عن وسائل إعلام مصرية محلية، استقبل أحد المستشفيات 66 شخصاً ظهرت عليهم أعراض التسمم، وتراوحت حالاتهم بين الدوار والقيء والإسهال واضطراب الوعي.

ووُضع المصابون تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالاتهم الصحية، بعد نقلهم من مكان الاحتفال إلى المستشفى.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة وقائع التسمم الغذائي الجماعي التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، بينها إصابة 80 شخصاً في محافظة بني سويف في تموز الماضي بعد تناولهم الترمس من بائع متجول، إضافة إلى إصابة 14 فرداً من عائلة واحدة في المحافظة نفسها إثر تناول وجبة منزلية فاسدة.
 
مواضيع ذات صلة
بسبب حفل زفاف.. 3 أشخاص يطاردون مطربة شعبية
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يحقق في إصابة حفل زفاف بإيران
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أصاب سلاح أميركي حفل زفاف في إيران إصابة مباشرة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الإيراني: قتيلان و20 جريحا في غارة أميركية استهدفت حفل زفاف بمدينة سيريك
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الدلتا المصرية

المصرية

الملاح

الملا

مصرية

العلا

ترمس

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-09-24
Lebanon24
13:19 | 2026-09-24
Lebanon24
13:00 | 2026-09-24
Lebanon24
12:50 | 2026-09-24
Lebanon24
12:30 | 2026-09-24
Lebanon24
12:20 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24