انسحاب عشرات المندوبين وهجوم على إيران وقطر.. ماذا قال نتنياهو؟

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غادر عشرات المندوبين قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مع بدء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته، فيما بلغ عدد ممثلي الدول الذين غادروا القاعة 83 ممثلاً.وعلّق نتنياهو على مغادرة الوفود بالقول: "إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة، أطلب منهم المغادرة الآن"، مضيفاً أن " ، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل".وفي الملف السوري، خاطب نتنياهو الرئيس السوري أحمد قائلاً إن "اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى"، كما اتهم تركيا بأنها "ترغب في الاستيلاء على أجزاء كبيرة من ".وقال نتنياهو إن "هذه ليست أول مرة نواجه فيها خطر تعرضنا للإبادة"، معتبراً أن الأمر "لا يتعلق بالأراضي، بل بوجود دولة يهودية"، ومضيفاً: "سننتصر، فليس لدينا خيار آخر".وفي حديثه عن ، قال نتنياهو: "لو لم ندمر المنشآت النووية لكنا جميعاً في عداد الموتى"، مدعياً أن إسرائيل "سحقت الجيش وقدراته البحرية والجوية كاملة". وأضاف أن ما تبقى من وكلاء إيران "يعملون على ترتيب صفوفهم لاستهداف إسرائيل"، مؤكداً أن قدمت لإسرائيل "دعماً كبيراً" في حربها ضد إيران ووكلائها.وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي ، واصفاً إياه بأنه "أكبر شريك لنا"، وقال إنه "تصدى بكل جرأة لخطر داهم علينا وعلى العالم".وتطرق نتنياهو إلى أحداث 7 تشرين الأول 2023، واصفاً ذلك اليوم بأنه "يوم أسود في تاريخ إسرائيل"، وقال إن "حماس ارتكبت مذبحة جماعية وقتلت 1200 إسرائيلي". وأضاف أن إسرائيل تخوض منذ ثلاث سنوات "حرباً على سبع جبهات"، واجهت خلالها، بحسب تعبيره، "كل محاولة لإبادتها".ورفع نتنياهو خلال خطابه جهاز "بيجر"، قائلاً إن " يتذكر هذا اليوم جيداً"، قبل أن يتهم إيران و"حزب الله" و"حماس" والحوثيين بالسعي إلى "محو" إسرائيل والعمل على إعادة ترتيب صفوفهم لاستهدافها.وفي سياق آخر، قال نتنياهو إن بعض الإسرائيليين "ينفذون دفاعاً ذاتياً عن أنفسهم"، بينما تصف الصحافة العالمية ذلك بأنه "عنف المستوطنين". واعتبر أن إسرائيل تخوض، إلى جانب الجبهات السبع، "معركة أساسية" ضد ما وصفها بمحاولات "تزييف الوعي في الصحافة العالمية".كما شن نتنياهو هجوماً على قطر، متهماً إياها بالسعي إلى "غسل أدمغة الشباب لكي يكرهوا إسرائيل"، وقال إن دولاً أجنبية أنفقت "مليارات لا تحصى لنشر الأكاذيب" عن إسرائيل، مضيفاً أن قطر كانت "أول من فعل ذلك". واتهم الدوحة بتمويل جامعات أميركية وقنوات، من بينها "الجزيرة"، بهدف "غسل أدمغة الشباب في أميركا والعالم".وهاجم نتنياهو رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني قائلاً: "لن تستطيع إسكاتي"، وأضاف مخاطباً إياه: "منذ انتخابك عمدة لنيويورك لم يعد اليهود يشعرون بأمان فيها". كما قال، رداً على من يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ومن بينهم ممداني: "عار عليكم"، مدعياً أن إسرائيل "لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها".واتهم نتنياهو قادة بعض دول غرب أوروبا بالرضوخ لما وصفها بـ"الدعاية المعادية للسامية"، كما قال إن من "الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا"، مضيفاً: "كفى كذباً، فقد استعمرتم العالم".وفي ختام حديثه عن إيران، قال نتنياهو إن "طغاة طهران خائفون من شعبهم"، مؤكداً أن إسرائيل "ستواصل مساعي إسقاط النظام الإيراني".