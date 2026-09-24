تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السعودية: ننتقل من التوافق الدولي حول حل الدولتين إلى خطوات عملية

Lebanon 24
24-09-2026 | 14:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السعودية: ننتقل من التوافق الدولي حول حل الدولتين إلى خطوات عملية
السعودية: ننتقل من التوافق الدولي حول حل الدولتين إلى خطوات عملية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خلال الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك، أن بلاده متمسكة بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الانتقال من التوافق الدولي بشأن حل الدولتين إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على أرض الواقع.

وقال بن فرحان إن القضية الفلسطينية "عادلة"، وإن حلها لا يمكن أن يكون إلا حلاً قائماً على العدالة، مستحضراً مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية قبل نحو ربع قرن، والقائمة على مبدأ "الأرض مقابل السلام" وإقامة دولتين تتمتعان بالأمن والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني والضم والتهجير والعنف يهددون بتقويض مقومات حل الدولتين، محذراً من أن استمرار تأخير تنفيذ هذا المسار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية أكبر.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن قطاع غزة يجب ألا ينفصل سياسياً أو جغرافياً عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن السعودية ستواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركائها في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، متصلة جغرافياً، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
توافق دولي حول الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا ليو الرابع عشر يحثّ المجتمع الدولي على تعزيز حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي شارك في اجتماع دولي لبحث تنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر من بعبدا: لتحويل المطالب الإنمائية للبقاع وزحلة إلى خطوات عملية تدعم حضور الدولة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الضفة الغربية

وزير الخارجية

الفلسطينية

السعودية

قطاع غزة

إسرائيل

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-09-24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-24
Lebanon24
15:49 | 2026-09-24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-24
Lebanon24
15:31 | 2026-09-24
Lebanon24
15:20 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24