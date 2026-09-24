السعودية: ننتقل من التوافق الدولي حول حل الدولتين إلى خطوات عملية

أكد السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خلال الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في ، أن بلاده متمسكة بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية ، مشدداً على ضرورة الانتقال من التوافق الدولي بشأن حل الدولتين إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على أرض الواقع.

وقال بن فرحان إن القضية الفلسطينية "عادلة"، وإن حلها لا يمكن أن يكون إلا حلاً قائماً على العدالة، مستحضراً مبادرة السلام العربية التي طرحتها قبل نحو ربع قرن، والقائمة على مبدأ "الأرض مقابل السلام" وإقامة دولتين تتمتعان بالأمن والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني والضم والتهجير والعنف يهددون بتقويض مقومات حل الدولتين، محذراً من أن استمرار تأخير تنفيذ هذا المسار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية أكبر.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن يجب ألا ينفصل سياسياً أو جغرافياً عن بما فيها الشرقية.

وأكد أن السعودية ستواصل العمل مع وشركائها في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، متصلة جغرافياً، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب .