قاعة الأمم المتحدة تفرغ مع بدء كلمة نتنياهو.. إليكم الدول المنسحبة

وفود دول عدة تنسحب من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إلقاء نتنياهو كلمته pic.twitter.com/aFZXB2Bnga — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 24, 2026 Advertisement

غادرت وفود عشرات الدول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال إلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمته، في مشهد شهد انسحاب ممثلين عن دول عربية وإسلامية وأوروبية وأميركية لاتينية وإفريقية وآسيوية.وبحسب القائمة، شملت الدول التي غادرت وفودها القاعة كلاً من: العراق، ، ، توفالو، تركمانستان، اليمن، مصر، بنما، السنغال، فلسطين، السودان، تونس، تركيا، فنزويلا، أنتيغوا وبربودا، الكونغو، عُمان، قطر، ، تونغا، أوزبكستان، أنغولا، باربادوس، كولومبيا، جزر القمر، دومينيكا، جيبوتي، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، جنوب إفريقيا، الصومال، الجزائر، بنغلادش، بروناي دار السلام، البرازيل، تشيلي، الكونغو الديمقراطية، ، ليبيريا، إريتريا، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيا، موريتانيا، الأردن، نيكاراغوا، مدغشقر، النيجر، بيرو، سانت لوسيا، سلوفينيا، أفغانستان، الباهاما، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إسواتيني، أوغندا، باكستان، ليسوتو، بوليفيا، إسبانيا، كوبا، غينيا الاستوائية، قيرغيزستان، موزمبيق، ميانمار، إيرلندا، المالديف، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، ماليزيا، غيانا وكينيا.وجاءت مغادرة الوفود بالتزامن مع بدء نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة، الذي تناول فيه الحرب التي تخوضها وعدداً من الملفات الإقليمية، بينها إيران ولبنان وسوريا وتركيا وقطر وقطاع غزة.