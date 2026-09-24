العليمي: قادرون على تحرير كامل الأراضي اليمنية

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وأشاد العليمي باليقظة والكفاءة العالية التي أظهرتها التشكيلات العسكرية في التعامل مع التصعيد على جبهات متعددة، لافتا إلى أن القوات نجحت في الانتقال من مرحلة احتواء الهجمات إلى استعادة المبادرة وفرض معادلات ردع جديدة.



ووصف العليمي التطورات الأخيرة في الساحل بأنها اختبار حاسم أثبتت خلاله القوات الحكومية صلابة تماسكها، محولة التحديات إلى فرصة لتوحيد الصفوف. كما أكد أن محافظات مثل تعز ومأرب والضالع، أثبتت أنها مقابر حقيقية للمليشيات التي تحاول التمدد. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن القوات المسلحة باتت تمتلك الزخم والقدرة الكافية لاستعادة المبادرة ميدانيا وبسط السيطرة على كامل التراب الوطني.وأشاد العليمي باليقظة والكفاءة العالية التي أظهرتها التشكيلات العسكرية في التعامل مع التصعيد على جبهات متعددة، لافتا إلى أن القوات نجحت في الانتقال من مرحلة احتواء الهجمات إلى استعادة المبادرة وفرض معادلات ردع جديدة.ووصف العليمي التطورات الأخيرة في الساحل بأنها اختبار حاسم أثبتت خلاله القوات الحكومية صلابة تماسكها، محولة التحديات إلى فرصة لتوحيد الصفوف. كما أكد أن محافظات مثل تعز ومأرب والضالع، أثبتت أنها مقابر حقيقية للمليشيات التي تحاول التمدد.

كما وجّه رئيس المجلس الرئاسي تحذيرا صريحا من مغبة الاستمرار في التعاطي مع جماعة الحوثي بمنطق الاحتواء. وأوضح أن أي هدنة أو تهدئة لا تقترن بوقف فعلي لإعادة التسلح، ما هي إلا تمهيد لجولات جديدة من العنف والتخريب.



وربط العليمي بشكل مباشر بين أمن الملاحة الدولية في ومضيق باب المندب، وبين استعادة الدولة اليمنية لسيادتها الكاملة على أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية. واعتبر أن دعم الجيش اليمني لاستعادة لا يصب في مصلحة الأمن اليمني فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في حماية التجارة العالمية، وأمن الطاقة، والمصالح الدولية.

وطالب العليمي بضرورة البناء على المواقف الأخيرة الصادرة عن ومجموعة السبع، وتجاوز مرحلة الإدانات الشفهية للدعم للحوثيين. ودعا إلى تطبيق إجراءات عقابية وعملية تشمل تشديد الخناق على شبكات التهريب والتمويل، وملاحقة قنوات نقل التكنولوجيا العسكرية، لضمان فرض حظر السلاح بشكل فعلي وحاسم.