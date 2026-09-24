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عربي-دولي

غياب لقاء نتنياهو ترامب في نيويورك يثير التساؤلات

Lebanon 24
24-09-2026 | 15:31
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غياب لقاء نتنياهو ترامب في نيويورك يثير التساؤلات
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أفادت وكالة رويترز بأن الزيارة السريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك "تعكس توتر العلاقات بين إسرائيل وواشنطن".
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ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين أن زيارة نتنياهو إلى نيويورك لن تتجاوز 8 ساعات قبل عودته إلى إسرائيل.

وذكر مكتبه أنه سيلتقي بتسعة من زعماء دول العالم، خمسة منهم من دول في أميركا الجنوبية التي تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقاتها معها في ظل توتر العلاقات مع شركائها التقليديين في أوروبا بسبب حرب غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، "لا أتذكر مرة واحدة جاء فيها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الولايات المتحدة ولم يلتق بالرئيس"، مضيفاً أنه متأكد من أن نتنياهو شعر بخيبة أمل. والتقى ترامب مع نتنياهو ثماني مرات خلال ولايته الرئاسية الثانية. وعقد آخر لقاء سابق بينهما في تموز.
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