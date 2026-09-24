غياب لقاء نتنياهو ترامب في نيويورك يثير التساؤلات

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أفادت وكالة بأن الزيارة السريعة لرئيس الوزراء بنيامين إلى "تعكس توتر العلاقات بين وواشنطن".ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين أن زيارة نتنياهو إلى نيويورك لن تتجاوز 8 ساعات قبل عودته إلى إسرائيل.وذكر مكتبه أنه سيلتقي بتسعة من زعماء دول العالم، خمسة منهم من دول في أميركا الجنوبية التي تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقاتها معها في ظل توتر العلاقات مع شركائها التقليديين في بسبب حرب غزة وتوسيع المستوطنات في .وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى ، "لا أتذكر مرة واحدة جاء فيها رئيس وزراء إسرائيلي إلى ولم يلتق بالرئيس"، مضيفاً أنه متأكد من أن نتنياهو شعر بخيبة أمل. والتقى مع نتنياهو ثماني مرات خلال ولايته الرئاسية الثانية. وعقد آخر لقاء سابق بينهما في .