بفارق صوت...مجلس الشيوخ يرفض إنهاء العمليات الأميركية ضد إيران

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رفض مجلس الشيوخ الأميركي، بفارق صوت واحد، تشريعاً قاده كان سيطالب الرئيس بإنهاء العمليات العسكرية ضد ، ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس لمواصلتها.وصوّت المجلس بغالبية 50 صوتاً مقابل 49 ضد التشريع الذي سبق أن أقره مجلس النواب في حزيران، في نتيجة عكست استمرار الانقسام الحزبي بشأن الحرب وصلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.وجاء التصويت منقسماً إلى حد بعيد على أساس حزبي، إذ عارض معظم الجمهوريين تقييد صلاحيات ترمب، فيما أيّد المشروع جميع تقريباً.ودفع الديمقراطيون نحو إجراء التصويت قبل مغادرة أعضاء مجلس الشيوخ للعودة إلى ولاياتهم من أجل الحملات ، سعياً إلى إلزام الجمهوريين بتسجيل مواقفهم رسمياً من الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني.وتظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تحولت فيه تداعيات الحرب على أسعار الوقود إلى قضية انتخابية، خصوصاً في الولايات التي تشهد سباقات متقاربة.وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" هذا الأسبوع أن 34% فقط من المشاركين يؤيدون الضربات الأميركية على إيران.