ترامب يؤكد: علاقاتنا مع الصين في أفضل حالاتها رغم اختلاف النظامين

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أعلن الرئيس الأميركي ان العلاقات بين والصين "في أفضل حالاتها"، رغم اختلاف النظامين في البلدين، مؤكدا عمق الروابط بين الشعبين الأميركي والصيني.وجاءت تصريحات خلال مأدبة عشاء أقامها في تكريما للرئيس الصيني ، بمناسبة زيارته إلى .وقال ترامب إن العلاقات بين الشعبين الصيني والأميركي قديمة ومتواصلة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين القوتين.من جانبه، قال شي إنه أجرى محادثات "عميقة" مع ترامب، وإن الجانبين توصلا إلى تفاهمات مشتركة بشأن عدد من .وأضاف الرئيس الصيني أن وواشنطن ستعملان على تعزيز العلاقات بينهما.وكان ترامب أكد، خلال استقباله شي في البيت الأبيض، أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى ما وصفها بصداقته مع الرئيس الصيني.وأوضح أن المحادثات تتناول ملفات التجارة والأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين البلدين.وأشار ترامب إلى تعاون الولايات المتحدة والصين خلال الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن تلك المرحلة تقدم درسا للبلدين في علاقاتهما اليوم.