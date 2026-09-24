رئيس كوريا الجنوبية يتهم أوكرانيا بخرق اتفاق سري بشأن أسيرين شماليين

Advertisement

وكان زيلينسكي قد كشف أمام أن بلاده أرسلت الجنديين إلى الجنوب، مشيراً إلى أن أسرهما أحياء لم يكن سهلاً، ما أثار انتقادات من الكورية الجنوبية للحكومة بسبب صدور الإعلان عن رئيس دولة أجنبية.وقال لي عبر منصة "إكس": "لا أعرف لماذا خرق الجانب الأوكراني الاتفاق وأعلن الأمر على الملأ، لكن الأمر مخيب جداً".وأوضح أن نقل أسرى كوريين شماليين إلى الجنوب قضية بالغة الحساسية، وقد تكون لها تداعيات على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الكورية.وأضاف أنه رغم الدعوات إلى كشف وصول الأسيرين، جرى الاتفاق على إبقاء الأمر سرياً لتجنب المشكلات التي قد تترتب على إعلانه.في المقابل، قال دميترو ليتفين، مساعد زيلينسكي، إن أوكرانيا "دولة منفتحة"، معتبراً أن تسليم الجنديين سراً كان سيبدو أمراً غريباً، ومؤكداً أن اكتفت بالإعلان عن نقلهما إلى كوريا الجنوبية.وكانت القوات قد أسرت الجنديين العام الماضي، خلال مشاركتهما ضمن قوات كورية شمالية تقاتل إلى جانب .وسبق أن أفاد نائب جنوبي بأن الجنديين يرغبان في عيش "حياة طبيعية" في الجنوب. ويعتبر دستور كوريا الجنوبية جميع الكوريين، بمن فيهم سكان ، مواطنين كوريين جنوبيين، وهو مبدأ أكد مسؤولون انطباقه على الجنود الشماليين الأسرى في أوكرانيا.