بريطانيا تحذر إيران: لن نسمح بأنشطة عدائية على أراضينا

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ونقل إد ميليباند هذا الموقف إلى نظيره عباس عراقجي، خلال لقاء عقداه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقالت إن المحادثات تناولت الحرب في وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى التهديدات التي تقول لندن إنها صادرة عن جهات مرتبطة بإيران داخل المتحدة.ودعا ميليباند إلى "اختيار خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من إطالة أمد الحرب"، مجدداً مطالبة بلاده باستعادة حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز بالكامل، نظراً إلى تأثير الاضطرابات المستمرة على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.ويأتي التحذير بعدما أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا بأن جهات إلكترونية مرتبطة بالدولة استخدمت برمجية تجسس تُعرف باسم "تشوزن بريك" للاستيلاء على رسائل بريد إلكتروني ونصوص وبيانات حساسة، عبر حملات تصيد موجهة نُفذت بواسطة تطبيقات بينها "واتساب" و"تليغرام".كما أعلنت الشرطة البريطانية، قبل أيام، توقيف شخصين للاشتباه في تقديمهما المساعدة لجهاز الاستخبارات الإيراني.