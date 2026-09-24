قبل صعود نتنياهو إلى المنبر... اعتقال نجمتين في نيويورك

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سوزان ساراندون





هانا آينبيندر





وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الشرطة وهم يضعون الأصفاد في يدي ساراندون، نجمة فيلم "ثيلما آند لويز"، تزامناً مع استعداد لإلقاء كلمته أمام .كما أُخرجت آينبيندر، بطلة مسلسل "هاكس"، من التظاهرة التي نظمتها حركة "صوت يهودي من أجل السلام"، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب بوقف تسليح وإنهاء الحرب على غزة.وقالت شرطة نيويورك إن عناصرها تدخلوا إثر تلقي بلاغات عن تظاهرة غير مرخصة، قطع المشاركون فيها الطريق عند أحد التقاطعات.وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المحتجين تلقوا تحذيرات بضرورة مغادرة المكان، لكن عدداً منهم واصل إغلاق التقاطع ولم يمتثل للأوامر، ما أدى إلى احتجازهم، من دون عددهم.وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات داخل مقر الأمم المتحدة، إذ غادر عشرات الدبلوماسيين القاعة قبيل كلمة نتنياهو، بينما أطلق مندوبون هتافات وصيحات استهجان.وسبق لساراندون أن شاركت في تحركات مناهضة للحرب على غزة. كما قالت، خلال مهرجان البندقية السينمائي هذا الشهر، إنها خسرت فرصاً فنية بسبب مواقفها، موضحة أن بعض الوكالات طلبت عدم الاستعانة بها.