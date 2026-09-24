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عربي-دولي

قبل صعود نتنياهو إلى المنبر... اعتقال نجمتين في نيويورك

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:34
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قبل صعود نتنياهو إلى المنبر... اعتقال نجمتين في نيويورك
قبل صعود نتنياهو إلى المنبر... اعتقال نجمتين في نيويورك photos 0
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اعتقلت شرطة نيويورك الممثلتين سوزان ساراندون وهانا آينبيندر، إلى جانب عدد من المحتجين، خلال تظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الأمم المتحدة.
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Europa Press News/Europa Press via Getty Images
سوزان ساراندون


وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الشرطة وهم يضعون الأصفاد في يدي ساراندون، نجمة فيلم "ثيلما آند لويز"، تزامناً مع استعداد نتنياهو لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة.


كما أُخرجت آينبيندر، بطلة مسلسل "هاكس"، من التظاهرة التي نظمتها حركة "صوت يهودي من أجل السلام"، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب على غزة.
JC Olivera/Mubi via Getty Images
هانا آينبيندر


وقالت شرطة نيويورك إن عناصرها تدخلوا إثر تلقي بلاغات عن تظاهرة غير مرخصة، قطع المشاركون فيها الطريق عند أحد التقاطعات.


وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المحتجين تلقوا تحذيرات بضرورة مغادرة المكان، لكن عدداً منهم واصل إغلاق التقاطع ولم يمتثل للأوامر، ما أدى إلى احتجازهم، من دون الكشف عن عددهم.


وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات داخل مقر الأمم المتحدة، إذ غادر عشرات الدبلوماسيين القاعة قبيل كلمة نتنياهو، بينما أطلق مندوبون هتافات وصيحات استهجان.


وسبق لساراندون أن شاركت في تحركات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. كما قالت، خلال مهرجان البندقية السينمائي هذا الشهر، إنها خسرت فرصاً فنية بسبب مواقفها، موضحة أن بعض الوكالات طلبت عدم الاستعانة بها.
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