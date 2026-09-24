القرار دخل حيز التنفيذ في 18 أيلول.. كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

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أكدت كولومبيا، أمس الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ، في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بـ" للنصف للكرة الأرضية".وقالت الحكومة الكولومبية إن القرار دخل حيز التنفيذ في 19 أيلول الجاري، مع الإبقاء على العلاقات القنصلية بين بوغوتا وطهران.واتهمت الحكومة إيران بإقامة علاقات مع "جماعات إرهابية متورطة في تجارة المخدرات وتهدد أمن البلاد"، من دون تقديم أدلة تدعم هذه الاتهامات.كما انتقدت بوغوتا بسبب عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهجماتها على دول في في إطار الحرب مع وإسرائيل.ويأتي القرار في ظل إعادة الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيرييا، المنتمي إلى اليمين، رسم توجهات السياسة الخارجية للبلاد منذ توليه السلطة في 7 آب ، خلفا للرئيس اليساري غوستافو بيترو.وكان دي لا إسبيرييا قد تعهد، قبل توليه منصبه، بقطع العلاقات مع حكومتي كوبا ونيكاراغوا، إلا أنه لم يتخذ هذه الخطوة حتى الآن.