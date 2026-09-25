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عربي-دولي

مع تصاعد المواجهات.. نزوح جماعي في غرب اليمن

Lebanon 24
25-09-2026 | 06:39
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مع تصاعد المواجهات.. نزوح جماعي في غرب اليمن
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مع تصاعد المواجهات في جنوب تعز وغرب محافظة لحج، غربي اليمن، واصل آلاف المدنيين الفرار من مناطق الساحل الغربي للبلاد، ولا سيما المناطق التي دخلها الحوثيون.
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وبحسب بيانات الوحدة الحكومية لإدارة المخيمات، بلغ عدد المدنيين الفارين من مناطق التصعيد، حتى 23  أيلول، أكثر من 180 ألف شخص، توزعوا على 10 محافظات واقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المناطق المستضيفة للنازحين، بتسجيلها 13,409 أسر، تضم 93,917 فردا، تلتها محافظة لحج بـ5,782 أسرة، وعدن بـ3,741 أسرة، وأبين بـ2,157 أسرة، والحديدة بـ471 أسرة، إلى جانب وصول مئات الأسر الأخرى إلى محافظات مأرب والضالع والمهرة وحضرموت وشبوة.
 
وأكد التقرير أن ظروف النزوح المفاجئ والقسري حرمت معظم الأسر من تأمين احتياجاتها الأساسية، ما أدى إلى اتساع الفجوة الإنسانية وتراجع قدرة المجتمعات المضيفة على الاستجابة.

وكشفت التقييمات الميدانية عن نقص حاد وحرج في إمدادات المأوى الطارئ والمواد الغذائية ومياه الشرب النظيفة وخدمات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تدهور خدمات الرعاية الصحية والحماية الموجهة إلى الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة. (إرم نيوز) 
 
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