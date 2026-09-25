مع تصاعد المواجهات.. نزوح جماعي في غرب اليمن

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مع تصاعد المواجهات في جنوب تعز وغرب محافظة لحج، غربي اليمن، واصل آلاف المدنيين الفرار من مناطق الساحل للبلاد، ولا سيما المناطق التي دخلها الحوثيون.وبحسب بيانات الوحدة الحكومية لإدارة المخيمات، بلغ عدد المدنيين الفارين من مناطق التصعيد، حتى 23 أيلول، أكثر من 180 ألف شخص، توزعوا على 10 محافظات واقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.وتصدرت قائمة المناطق المستضيفة للنازحين، بتسجيلها 13,409 أسر، تضم 93,917 فردا، تلتها محافظة لحج بـ5,782 أسرة، وعدن بـ3,741 أسرة، وأبين بـ2,157 أسرة، والحديدة بـ471 أسرة، إلى جانب وصول مئات الأسر الأخرى إلى محافظات مأرب والضالع والمهرة وحضرموت وشبوة.