تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البابا في فرنسا... وهذا برنامج زيارته

Lebanon 24
25-09-2026 | 07:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البابا في فرنسا... وهذا برنامج زيارته
البابا في فرنسا... وهذا برنامج زيارته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ البابا لاوون الرابع عشر زيارته إلى فرنسا التي تستمر 4 أيام وهي الأولى من نوعها منذ 18 عاما.
 
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت البابا في قصر الإليزيه، حيث اصطفت الحشود على شوارع العاصمة لتحيته.
 
وتعتبر الزيارة مكسبا كبيرا لماكرون في أشهره الأخيرة في المنصب، إذ سبق وأن زار البابا فرنسيس فرنسا ثلاث مرات لكن ليس في زيارة رسمية.
 
وقال البابا لاوون بالفرنسية، وقال إن فرنسا كثيرا ما تكون في قلب صلواته نظرا لروابطه العائلية، قبل أن يشيد بجذورها المسيحية العميقة. وقال ماكرون إن الزيارة "شرف عظيم ومصدر فرح كبير"، وإن علمانية الجمهورية ليست "نفيا للدين". 
 
وسيزور البابا اليوم الجمعة اليونسكو ليلقي خطابا عن الذكاء الاصطناعي، ثم كاتدرائية نوتردام، ويلتقي نحو 80 ألف شاب في ملعب فرنسا. وغدا يترأس قداسا في ساحة الكونكورد، ثم ينتقل إلى لورد، ويوم الاثنين يلقي خطابا في ميتز عن جذور أوروبا قبل عودته إلى روما.
 
ومن جانبه، رحب ماكرون بالبابا وقال في تغريدة له عبر "اكس": 
 
"يا صاحب القداسة، إن زيارتكم تشرفنا، وهي تعكس متانة الروابط التي تجمع بين الكرسي الرسولي وفرنسا. 
وفي مواجهة تحديات عصرنا، سنحمل معاً رسالة سلام وإخاء وأمل".
 
Advertisement
 
 

مواضيع ذات صلة
فرنسا تستعد لزيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي: برنامج دعم النازحين توقف وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية بدأت برنامج زيارتها الرسمية إلى الأردن
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون بعد وصول البابا إلى فرنسا: سنحمل معاً رسالة سلام وإخاء وأمل
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الفرنسية

المسيحية

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-09-25
Lebanon24
11:19 | 2026-09-25
Lebanon24
10:41 | 2026-09-25
Lebanon24
10:18 | 2026-09-25
Lebanon24
10:03 | 2026-09-25
Lebanon24
09:52 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24