تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الزيدي من الأمم المتحدة: قرار السلم والحرب بيد الدولة

Lebanon 24
25-09-2026 | 10:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزيدي من الأمم المتحدة: قرار السلم والحرب بيد الدولة
الزيدي من الأمم المتحدة: قرار السلم والحرب بيد الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، أن حكومته ماضية في ترسيخ سلطة الدولة وحصر السلاح، مشدداً على أن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى بيد الدولة، بالتزامن مع الاستعداد لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية.
Advertisement

وقال الزيدي، في كلمة العراق أمام الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن رؤية حكومته "تنبثق من استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية في ملف حصر السلاح "تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف أن بغداد ماضية في أن تكون الدولة "صاحبة القرار في السلم والحرب"، معتبراً الإجراءات المتخذة أساساً لبناء دولة المؤسسات، بالتوازي مع العمل على تطوير القدرات الدفاعية والعسكرية للعراق.

وكان الزيدي قد أكد الموقف نفسه خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك هذا الأسبوع، حيث شدد على التزام حكومته بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وفق القانون.
 
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى مستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، قائلاً إن العراق سيتحول، مع نهاية مهمة التحالف، "من التعاون العسكري إلى الاقتصادي".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل توجه الزيدي إلى نيويورك أن 30 سبتمبر يمثل محطة في الانتقال بالعلاقات مع واشنطن نحو تعاون اقتصادي طويل الأمد. وخلال وجوده في الولايات المتحدة، شارك الزيدي أيضاً في لقاء مع غرفة التجارة الأميركية، ودعا الشركات إلى الاستثمار في العراق.

وأكد الزيدي أمام الأمم المتحدة أن بلاده تعمل على بناء قدراتها الدفاعية والعسكرية، داعياً في الوقت نفسه إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات التي يمكن أن تهيئ بيئة للتطرف.

وفي الملف الداخلي، قال إن العراق يخوض "معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام"، وإن الحكومة تستهدف بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري.

وأوضح أن هذه الرؤية تستند إلى ما يمتلكه العراق من موارد وفرص استثمار، مؤكداً أن بغداد وضعت خريطة طريق لدعم القطاع الخاص، وتسعى إلى الانتقال من موقع المتأثر بالأزمات إلى "شريك فاعل في المنطقة".

وتتوافق هذه الرسائل مع الملفات التي أعلنت الحكومة قبل الزيارة أن الزيدي سيطرحها في نيويورك، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد والانفتاح على الاستثمار وتأكيد السيادة الوطنية.
 
وفي ملف الطاقة، قال الزيدي إن العراق يطمح إلى أن يصبح "مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة"، مؤكداً العمل على تنويع منافذ تصدير النفط العراقي بما يضمن وصوله إلى الأسواق العالمية.

وتطرق في هذا السياق إلى التوترات التي تشهدها المنطقة، قائلاً إن العراق ينظر "بعين القلق" إلى التداعيات التي تهدد حرية النقل والملاحة البحرية.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تمثل فيه طرق الملاحة الإقليمية أهمية مباشرة للعراق وخططه لتوسيع صادرات الطاقة وربط اقتصاده بالأسواق الدولية.

أما سياسياً، فأكد الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة، مستحضراً تجربة بلاده مع الحروب وتداعياتها، ومشدداً على أن "استدامة السلام مسؤولية مشتركة، والاستقرار لا يُبنى بالحروب".

وقال إن العراق، الذي "تعامل مع الكثير من الحروب وأضرارها"، يسعى اليوم إلى أن يكون "جسراً للحوار والتعاون بين شعوب المنطقة".
 
وفي ملف الطاقة، قال الزيدي إن العراق يطمح إلى أن يصبح "مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة"، مؤكداً العمل على تنويع منافذ تصدير النفط العراقي بما يضمن وصوله إلى الأسواق العالمية.

وتطرق في هذا السياق إلى التوترات التي تشهدها المنطقة، قائلاً إن العراق ينظر "بعين القلق" إلى التداعيات التي تهدد حرية النقل والملاحة البحرية.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تمثل فيه طرق الملاحة الإقليمية أهمية مباشرة للعراق وخططه لتوسيع صادرات الطاقة وربط اقتصاده بالأسواق الدولية.

أما سياسياً، فأكد الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة، مستحضراً تجربة بلاده مع الحروب وتداعياتها، ومشدداً على أن "استدامة السلام مسؤولية مشتركة، والاستقرار لا يُبنى بالحروب".

وقال إن العراق، الذي "تعامل مع الكثير من الحروب وأضرارها"، يسعى اليوم إلى أن يكون "جسراً للحوار والتعاون بين شعوب المنطقة". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
منيمنة: ليعود قرار السلم والحرب والمفاوضات إلى يد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: أيّدنا المفاوضات لوقف الحرب ولتثبيت حقوق لبنان لكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة ولا يمكننا مطالبة الجيش بتنفيذ مهامه من دون تأمين المناخ السياسي اللازم والتمويل
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القعقور: نؤيد حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم وممنوع على إيران أن تفاوض عنّا
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من الجنوب: قرار الحرب والسلم للدولة وتعزيز الجيش خيار استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 18:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

العراقية

نيويورك

العراقي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-09-25
Lebanon24
11:19 | 2026-09-25
Lebanon24
10:41 | 2026-09-25
Lebanon24
10:03 | 2026-09-25
Lebanon24
09:52 | 2026-09-25
Lebanon24
09:30 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24