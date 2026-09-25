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عربي-دولي

مقتل جنديين إسرائيليين في غزة إثر انفجار مسيّرة في حادث "عرضي"

Lebanon 24
25-09-2026 | 11:19
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مقتل جنديين إسرائيليين في غزة إثر انفجار مسيّرة في حادث عرضي
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قُتل جنديان إسرائيليان في قطاع غزة، الخميس، إثر انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية في حادث وُصف بـ"العرضي"، وفق ما أفاد مسؤول عسكري، الجمعة.
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وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجنديين أُصيبا جراء انفجار المسيّرة بعدما تحطمت قرب موقع عسكري في القطاع، قبل أن تُعلن وفاتهما في المستشفى.

ويأتي الحادث في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، حيث تستخدم القوات الطائرات المسيّرة في مهام الاستطلاع والتوجيه، وسط مخاطر مرتبطة بالتعامل مع المعدات والذخائر في المناطق العسكرية.

ويشهد القطاع تصعيداً ومواجهات متواصلة، بالتزامن مع تعثر المسار السياسي وتزايد الدعوات الدولية إلى التهدئة وفتح المعابر، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
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