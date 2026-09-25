مقتل جنديين إسرائيليين في غزة إثر انفجار مسيّرة في حادث "عرضي"

Advertisement

قُتل جنديان إسرائيليان في ، الخميس، إثر انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية في حادث وُصف بـ"العرضي"، وفق ما أفاد مسؤول عسكري، الجمعة.وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم هويته، أن الجنديين أُصيبا جراء انفجار المسيّرة بعدما تحطمت قرب موقع عسكري في القطاع، قبل أن تُعلن وفاتهما في المستشفى.ويأتي الحادث في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل غزة، حيث تستخدم القوات الطائرات المسيّرة في مهام والتوجيه، وسط مخاطر مرتبطة بالتعامل مع المعدات والذخائر في المناطق العسكرية.ويشهد القطاع تصعيداً ومواجهات متواصلة، بالتزامن مع تعثر المسار السياسي وتزايد الدعوات الدولية إلى التهدئة وفتح المعابر، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.