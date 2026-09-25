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عربي-دولي

الخارجية الروسية: كييف حاولت زعزعة الاستقرار في انتخابات الدوما

Lebanon 24
25-09-2026 | 11:44
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الخارجية الروسية: كييف حاولت زعزعة الاستقرار في انتخابات الدوما
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن نظام كييف، بدعم من الرعاة الغربيين، حاول زعزعة الاستقرار أثناء انتخابات مجلس الدوما لإفشال إرادة المواطنين الروس.
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وجاء في تعليق الدبلوماسية على موقع الوزارة: "عشية انتخابات مجلس الدوما وفي أثنائها في الفترة من 18 إلى 20 أيلول، حاول نظام كييف بدعم مالي واستخباراتي وتقني من الرعاة الغربيين زعزعة الاستقرار وبث الذعر لإفشال الإرادة الديمقراطية لمواطنينا".

يأتي هذا التصريح في أعقاب سلسلة من الاتهامات الروسية المماثلة، حيث أعلن السفير المكلف بمهام خاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن موسكو ترصد "تصعيدا خطيرا من جانب كييف خلال فترة التحضير للانتخابات وإجرائها"، مع "استهداف مباشر لتلك المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "نظام كييف حاول خلال يومي 19 و20 أيلول شن هجوم واسع النطاق على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة من نوع 'فلامينغو'"، بهدف إفشال الإرادة الديمقراطية لمواطني الاتحاد الروسي في انتخابات مجلس الدوما، مؤكدة أنه "تم خلال يوم واحد إسقاط 1951 طائرة مسيرة هجومية وثمانية صواريخ مجنحة بعيدة المدى فوق المناطق الروسية".


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