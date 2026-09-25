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أعلنت المتحدثة باسم ، ماريا زاخاروفا أن نظام ، بدعم من الرعاة الغربيين، حاول زعزعة الاستقرار أثناء انتخابات مجلس الدوما لإفشال إرادة المواطنين .وجاء في تعليق الدبلوماسية على موقع الوزارة: "عشية انتخابات مجلس الدوما وفي أثنائها في الفترة من 18 إلى 20 أيلول، حاول نظام كييف بدعم مالي واستخباراتي وتقني من الرعاة الغربيين زعزعة الاستقرار وبث الذعر لإفشال الإرادة لمواطنينا".يأتي هذا التصريح في أعقاب سلسلة من الاتهامات الروسية المماثلة، حيث أعلن السفير المكلف بمهام خاصة في الروسية، روديون ميروشنيك، أن ترصد "تصعيدا خطيرا من جانب كييف خلال فترة التحضير للانتخابات وإجرائها"، مع "استهداف مباشر لتلك المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات".كما أعلنت أن "نظام كييف حاول خلال يومي 19 و20 أيلول شن هجوم واسع النطاق على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة من نوع 'فلامينغو'"، بهدف إفشال الإرادة الديمقراطية لمواطني الاتحاد الروسي في انتخابات مجلس الدوما، مؤكدة أنه "تم خلال إسقاط 1951 طائرة مسيرة هجومية وثمانية صواريخ مجنحة بعيدة المدى فوق المناطق الروسية".