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عربي-دولي

كواليس اللقاء الأميركي الصيني

Lebanon 24
25-09-2026 | 11:48
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كشف السفير الأميركي لدى الصين ديفيد بيرديو، جانباً من المحادثات التي دارت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكداً أن الملف الإيراني كان حاضراً في قمة الزعيمين في واشنطن.
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وقال بيرديو، إن ترامب أوضح لشي أن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران ستكون "غير مقبولة على الإطلاق".

كما أضاف أن ترامب وشي أجريا محادثة "صريحة جداً ومفتوحة"، مشيراً إلى أن الرئيسين بدآ في تطوير علاقة تقوم على "قدر من الثقة".

وفي ملف آخر مرتبط بإيران، قال بيرديو إن واشنطن وبكين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

وأوضح السفير أن الصين تشارك الولايات المتحدة موقفها بشأن أهمية استمرار المرور عبر المضيق، الذي يمثل ممراً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.
وتضيف تصريحات السفير نقطة توافق بين واشنطن وبكين، رغم اختلاف مواقفهما بشأن التعامل مع طهران.

يشار إلى أن تصريحات بيرديو تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه الدبلوماسي. فقد تولى السياسي ورجل الأعمال الأميركي السابق منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين في 2025، بعدما اختاره ترامب لهذا المنصب.

كما سبق لبيرديو أن مثّل ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي بين عامي 2015 و2021.
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