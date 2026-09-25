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عربي-دولي

روسيا تستهدف مركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا

Lebanon 24
25-09-2026 | 12:47
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روسيا تستهدف مركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار الضربات الجوية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية، وكذلك السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في مقاطعة كييف استهداف مركز لوجستي تابع لشركة "هيفي لوجستيك يوكرين" ذات المسؤولية المحدودة في بلدة تريبوخوف، وكانت الأراضي التابعة له تُستخدم من قبل وحدات وزارة الدفاع وهيئات قوة أخرى في أوكرانيا "لتخزين معدات مزدوجة الاستخدام". كما تم استهداف مركز بيانات "داتاغروب" في كييف، الذي كان "يضمن معالجة ونقل بيانات الاستخبارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي مقاطعة أوديسا، استهدفت القوات المسلحة الروسية سفينة بحرية أوصلت شحنات معدات عسكرية إلى ميناء تشورنومورسك.

وتأتي هذه الضربات في إطار استراتيجية تعطيل خطوط الإمداد العسكري الأوكرانية والبنية التحتية للاتصالات، وسط استمرار العمليات العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف "مركز معالجة البيانات 'New-Telco'" في كييف، وهو "أحد المنشآت الرئيسية لتبادل حركة الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية"، إضافة إلى "مركزين لوجستيين في مدينة أوديسا وبلدة إيليتشوفكا"، يقومان "بتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الواردة إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية".

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