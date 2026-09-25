روسيا تستهدف مركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا

أعلنت استمرار الضربات الجوية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية، وكذلك السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة .

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في مقاطعة استهداف مركز لوجستي تابع لشركة "هيفي لوجستيك يوكرين" ذات المسؤولية المحدودة في بلدة تريبوخوف، وكانت الأراضي التابعة له تُستخدم من قبل وحدات وهيئات قوة أخرى في "لتخزين معدات مزدوجة الاستخدام". كما تم استهداف مركز بيانات "داتاغروب" في كييف، الذي كان "يضمن معالجة ونقل بيانات الاستخبارات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".



وفي مقاطعة أوديسا، استهدفت القوات المسلحة الروسية سفينة بحرية أوصلت شحنات معدات عسكرية إلى ميناء تشورنومورسك.



وتأتي هذه الضربات في إطار استراتيجية تعطيل خطوط الإمداد العسكري الأوكرانية والبنية التحتية للاتصالات، وسط استمرار العمليات العسكرية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف "مركز معالجة البيانات 'New-Telco'" في كييف، وهو "أحد المنشآت الرئيسية لتبادل حركة الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية"، إضافة إلى "مركزين لوجستيين في مدينة أوديسا وبلدة إيليتشوفكا"، يقومان "بتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الواردة إلى أوكرانيا من ".