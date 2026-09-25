البابا لاوون الرابع عشر يختتم يومه الأول في فرنسا.. رسائل للسلام وتحذير من مخاطر الحروب والذكاء الاصطناعي (صور وفيديو)

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار باريس-أورلي عند الساعة العاشرة صباحًا، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية، قبل أن يتوجه إلى قصر الإليزيه، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون.وتناول اللقاء العلاقات بين فرنسا والكرسي الرسولي، إلى جانب عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في ، والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن المناخ والذكاء الاصطناعي والشراكات مع أفريقيا.وبعد اللقاء الثنائي، اجتمع البابا مع السلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وألقى أول خطاب له خلال زيارته.استهل لاوون الرابع عشر خطابه بالإشادة بـ"التراث الثقافي والديني الواسع"لفرنسا، متوقفًا عند تنوع المجتمع الفرنسي ومفهوم العلمانية، قبل أن يتطرق إلى الأزمات والحروب التي يشهدها العالم.وقال البابا إن فرنسا، في مواجهة "أصوات أحذية الجنود والأزمات المتعددة التي تهز عالمنا"، لديها "دعوة لأن تبقى صانعة دؤوبة للسلام والتعددية".كما تحدث عن شعار الجمهورية الفرنسية، "الحرية والمساواة والأخوّة"، معتبرًا أن هذه المبادئ تحمل بعدًا أخلاقيًا يتجاوز مجرد كونها شعارًا رسميًا.وتطرق البابا إلى الشرق الأوسط ومعاناة السكان المتضررين من النزاعات، مشيرًا إلى الدور التاريخي لفرنسا والكنيسة في دعم في الشرق.وقال لاوون الرابع عشر، في حديثه عن ضحايا الحروب ومعاناة سكان المنطقة، إن "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام مثل هذه المعاناة التي تجرح الكرامة الإنسانية وتصرخ مطالبةً بالعدالة أمام الله".وأكد أن خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم تتطلب تغييرًا في المواقف، والعمل من أجل بناء السلام والحوار بدل الاستسلام لمنطق الحرب.كما شدد على أن السلام لا يقوم فقط على موازين القوة، داعيًا إلى الحوار والعدالة والتعاون بين الدول.وتطرق البابا كذلك إلى قضية الحق في الحياة، في وقت تتواصل فيه في فرنسا النقاشات بشأن المساعدة على الموت.وحذّر لاوون الرابع عشر من تحويل الضعف الإنساني إلى مجال للتدخلات التي تنهي الحياة، داعيًا إلى "دعم الهشاشة بحنان"، ومؤكدًا ضرورة حماية الإنسان في مختلف مراحل حياته.كما تناول قضايا مرتبطة بالتقدم الطبي والتكنولوجي، داعيًا إلى عدم فصل التطور العلمي عن الاعتبارات الأخلاقية وكرامة الإنسان.وفي حديثه عن العلمانية، دعا البابا إلى عدم فهمها باعتبارها إقصاءً للدين من المجال العام، بل باعتبارها إطارًا يسمح بالتعايش والحوار بين مختلف المكونات.وتحدث كذلك عن الجذور المسيحية لفرنسا، وعن دور المؤمنين في المجتمع، مشددًا على أهمية العمل المشترك من أجل الصالح العام.بعد قصر الإليزيه، توجه البابا إلى مقر اليونسكو في باريس، في أول زيارة بابوية إلى المنظمة منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1980.وخلال اللقاء، ركز لاوون الرابع عشر على الذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة والسلام، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية الأطفال والشباب من المخاطر التي قد ترافق التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية.وقال البابا إن تطور الذكاء الاصطناعي "يجب أن يدعم نموهم وتعليمهم" وأن يحافظ على "حريتهم في التفكير والتمييز".وكانت اليونسكو قد خصصت برنامجًا للقاء لمناقشة الذكاء الاصطناعي ونزاهة المعلومات والتعليم والإبداع الفني في عصر التكنولوجيا الجديدة، مع التركيز على وضع كرامة الإنسان في صلب الابتكار.بعد محطاته الرسمية، انتقل البابا إلى الشوارع في جولة على متن السيارة البابوية، قطع خلالها مسافة نحو 2.5 كيلومتر، وسط تجمعات شعبية كبيرة.وبحسب الفاتيكان، شارك نحو 300 ألف شخص في استقبال البابا خلال جولته في باريس، قبل أن يتوجه إلى كاتدرائية نوتردام.وصل لاوون الرابع عشر إلى كاتدرائية نوتردام، حيث ترأس صلاة الغروب بمشاركة الأساقفة والكهنة والشمامسة والأشخاص المكرسين والإكليريكيين.وتكتسب المحطة أهمية خاصة، إذ أصبح لاوون الرابع عشر أول بابا يزور الكاتدرائية بعد إعادة افتتاحها في كانون الأول 2024، عقب أعمال الترميم التي أعقبت الحريق الكبير الذي اندلع فيها عام 2019.واختتم البابا يومه الأول في فرنسا بسهرة صلاة مع الشباب في استاد فرنسا بمدينة سان دوني.وجمعت السهرة نحو 80 ألف شاب، وتضمن برنامجها الصلاة والموسيقى والشهادات والتفاعل مع البابا، في محطة أرادها منظمو الزيارة مساحة للقاء الشباب والإصغاء إليهم.وبذلك، أنهى لاوون الرابع عشر يومه الأول بعد سلسلة من بدأت بالاستقبال الرسمي واللقاء مع ماكرون، مرورًا بالإليزيه واليونسكو، ثم الجولة الشعبية في شوارع باريس، وصلاة الغروب في نوتردام، وصولًا إلى اللقاء مع الشباب في استاد فرنسا.