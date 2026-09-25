بوتين: سنقرر بشأن المفاوضات وفق مصالح روسيا

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أكد أن ستتخذ قرارها بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع استناداً إلى مصالحها، مشيراً إلى أن مقترحات التسوية السلمية لا تزال مطروحة على الطاولة وتحتاج إلى دراسة مدى توافقها مع مصالحها.وقال ، خلال لقاء صحافي على هامش منتدى الثقافة الدولي في سان بطرسبورغ، إن روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات بعد الانتخابات، لكنه اتهم أوكرانيا بتنفيذ هجمات على موسكو ومراكز اقتراع خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مشيراً إلى سقوط إصابات ومقتل رئيسة لجنة انتخابية في إحدى الهجمات.وأضاف أن "عليها أن تشعر بالضربات الروسية رداً على تحركاتها"، معتبراً أن أي خطوات تصعيدية أو استفزازية لن تحقق النتائج التي تسعى إليها، بل ستؤدي، وفق قوله، إلى تفاقم وضعها.وفي ما يتعلق بأوروبا، رفض بوتين الحديث عن وجود تهديد روسي يستدعي الاستعداد لحرب، واصفاً هذه التصريحات بأنها "تصعيد متعمد واستفزاز"، ومؤكداً أن بلاده لا تستعد لخوض حرب مع ولا ترى دوافع لذلك.واتهم ما وصفها بـ"دوائر متشددة" في أوروبا بالسعي إلى استخدام أوكرانيا في مواجهة روسيا ومنع تقدمها.وفي ملف العلاقات الدولية، رحب بوتين بالمفاوضات بين والصين، معتبراً أن أي اتفاقات بين البلدين ستكون لها انعكاسات على العالم، فيما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن "تكاد تكون معدومة" في الوقت الراهن.