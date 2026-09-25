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عربي-دولي

قطر تحرز تقدمًا في محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن

Lebanon 24
25-09-2026 | 14:48
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قطر تحرز تقدمًا في محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن
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 أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن قطر بذلت جهدها لإعادة المسار الدبلوماسي إلى الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الدوحة لمست لدى الطرفين الأميركي والإيراني رغبة في إحراز تقدم بالمفاوضات.
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وأوضح في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن قطر أجرت أمس محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وأُحرز خلالها تقدم.

وفي ما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، قال إن استخدام الممرات المائية للضغط على الدول وفرض أمر واقع أمر غير مقبول، مضيفًا أن الحصار على مضيق هرمز يضغط على إيران ويفرض ضغوطًا على دول الخليج.

وأشار إلى أن إيران ليست وحدها تحت الضغط بسبب أزمة مضيق هرمز، بل إن العالم بأسره يتعرض للضغط، مؤكدًا أن الوضع في المضيق غير مقبول، وأنه يجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية.

 
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