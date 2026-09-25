قطر تحرز تقدمًا في محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن

وأوضح في تصريحات لشبكة " إن"، أن قطر أجرت أمس محادثات غير مباشرة بين وواشنطن، وأُحرز خلالها تقدم.

وفي ما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، قال إن استخدام الممرات المائية للضغط على الدول وفرض أمر واقع أمر غير مقبول، مضيفًا أن الحصار على مضيق هرمز يضغط على ويفرض ضغوطًا على دول .

وأشار إلى أن إيران ليست وحدها تحت الضغط بسبب أزمة مضيق هرمز، بل إن العالم بأسره يتعرض للضغط، مؤكدًا أن الوضع في المضيق غير مقبول، وأنه يجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية.