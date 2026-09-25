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عربي-دولي

شركة زوّدت "البنتاغون" ببرامج حساسة.. من وراء ملكيتها؟

Lebanon 24
25-09-2026 | 16:26
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شركة زوّدت البنتاغون ببرامج حساسة.. من وراء ملكيتها؟
شركة زوّدت البنتاغون ببرامج حساسة.. من وراء ملكيتها؟ photos 0
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وجهت السلطات الأميركية اتهامات بالاحتيال الإلكتروني إلى مسؤولين في شركة "Oxygen Forensics"، التي زودت وزارة الدفاع الأميركية ووكالات حكومية أخرى ببرامج للتحقيقات الجنائية الرقمية واستخراج البيانات، على خلفية اتهامات بإخفاء الملكية الروسية للشركة.
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وبحسب شكوى جنائية، أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي للشركة لي ريبر، البالغ 55 عاماً، قبل الإفراج عنه بكفالة في 22 أيلول، فيما أوقف الروسي أوليغ دافيدوف، البالغ 52 عاماً، في مطار هيثرو بلندن، وتسعى السلطات الأميركية إلى تسلمه.

وقال المدعون إن الشركة، المسجلة في ولاية فرجينيا، أبلغت الحكومة الأميركية بأنها لا تخضع لملكية أو سيطرة أجنبية وأن برامجها طُورت داخل الولايات المتحدة، إلا أن التحقيقات خلصت، وفق الادعاء، إلى أنها كانت مملوكة لدافيدوف وأربعة مواطنين روس آخرين.

وأضافت السلطات أن المالكين أنفسهم كانوا يديرون شركة في موسكو تقدم خدمات برمجية إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرة إلى أن خطوات اتُّخذت بعد عام 2022 لإخفاء ملكية الشركة الأميركية، بالتزامن مع تشديد العقوبات والقيود الغربية على روسيا.

وتوفر "Oxygen Forensics" برامج تتيح استخراج البيانات من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وتجاوز بعض خصائص الحماية، وقد استخدمتها جهات حكومية أميركية في التحقيقات الرقمية. كما وقع معهد تابع للخدمة السرية الأميركية عقداً لمدة خمس سنوات مع الشركة عام 2024.

وشددت السلطات الأميركية على أن الاتهامات لا تتضمن ادعاءً بأن البرامج احتوت على شيفرات خبيثة، أو أنها استُخدمت للوصول بصورة غير مصرح بها إلى أنظمة أو بيانات العملاء.

ووجهت إلى ريبر ودافيدوف تهم بالاحتيال الإلكتروني، فيما تتواصل الإجراءات القضائية وال
 
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