مستشار خامنئي ينتقد إغلاق مطار النجف أمام الطائرات الإيرانية

انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، تعليق الرحلات من وإلى في مطار النجف، واصفًا الخطوة بأنها «مؤامرة لتفكيك محور من الداخل».

ووجّه ولايتي رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، محذرًا من أن «الشرعية لا تأتي من ، بل من تراب النجف ودماء الشهداء».

ويأتي إغلاق مطار النجف بعد توقف الرحلات في مطار بغداد، وسط مخاوف شركات الخدمات الأرضية من الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وتزامنت هذه التطورات مع فرض دول عدة، بينها وعُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان، قيودًا على الرحلات الإيرانية.