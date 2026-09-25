مستشار خامنئي ينتقد إغلاق مطار النجف أمام الطائرات الإيرانية

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انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، تعليق الرحلات من وإلى إيران في مطار النجف، واصفًا الخطوة بأنها «مؤامرة لتفكيك محور المقاومة من الداخل».
ووجّه ولايتي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، محذرًا من أن «الشرعية لا تأتي من واشنطن، بل من تراب النجف ودماء الشهداء».
ويأتي إغلاق مطار النجف بعد توقف الرحلات الإيرانية في مطار بغداد، وسط مخاوف شركات الخدمات الأرضية من العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
وتزامنت هذه التطورات مع فرض دول عدة، بينها الإمارات وعُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان، قيودًا على الرحلات الإيرانية.