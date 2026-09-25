تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مستشار خامنئي ينتقد إغلاق مطار النجف أمام الطائرات الإيرانية

Lebanon 24
25-09-2026 | 15:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مستشار خامنئي ينتقد إغلاق مطار النجف أمام الطائرات الإيرانية
مستشار خامنئي ينتقد إغلاق مطار النجف أمام الطائرات الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، تعليق الرحلات من وإلى إيران في مطار النجف، واصفًا الخطوة بأنها «مؤامرة لتفكيك محور المقاومة من الداخل».

ووجّه ولايتي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، محذرًا من أن «الشرعية لا تأتي من واشنطن، بل من تراب النجف ودماء الشهداء».

ويأتي إغلاق مطار النجف بعد توقف الرحلات الإيرانية في مطار بغداد، وسط مخاوف شركات الخدمات الأرضية من العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وتزامنت هذه التطورات مع فرض دول عدة، بينها الإمارات وعُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان، قيودًا على الرحلات الإيرانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيقاف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني الإيراني: ننسق لتحويل مسار الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار النجف في العراق يعلق كافة الرحلات الجوية من العراق وإليه
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب وصل الى النجف بعد لقاءات مع المالكي والمندلاوي والسفير الايراني في بغداد
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيراني

المقاومة

العقوبات

الإمارات

الشهداء

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-09-25
Lebanon24
16:43 | 2026-09-25
Lebanon24
16:26 | 2026-09-25
Lebanon24
15:29 | 2026-09-25
Lebanon24
15:25 | 2026-09-25
Lebanon24
14:58 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24