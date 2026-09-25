وزير خارجية البحرين: لدول الخليج الحقّ باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لصون سيادتها

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أشار وزير خارجية البحرين الدكتور عبد بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن "دول والأردن تعرّضت لاعتداءات إيرانية عشوائية غير مبرّرة".وقال: "ندين اعتداءات مليشيا على الأعيان المدنية وعلى المقدّسات الإسلامية في ".وتابع: "تعرّضت دول بالمنطقة لأكثر من 7 آلاف هجمة من ". وقال: "نرحّب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات".وأضاف: "مليشيا الحوثي تهدّد حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر"، مؤكداً أن "لدول الخليج الحق باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لصون سيادتها".