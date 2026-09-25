وزير خارجية البحرين: لدول الخليج الحقّ باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لصون سيادتها

أشار وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف
بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن "دول الخليج
والأردن تعرّضت لاعتداءات إيرانية عشوائية غير مبرّرة".
وقال: "ندين اعتداءات مليشيا الحوثي
على الأعيان المدنية وعلى المقدّسات الإسلامية في السعودية
".
وتابع: "تعرّضت دول بالمنطقة لأكثر من 7 آلاف هجمة من إيران
". وقال: "نرحّب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات".
وأضاف: "مليشيا الحوثي تهدّد حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر"، مؤكداً أن "لدول الخليج الحق باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لصون سيادتها".