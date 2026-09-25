صحيفة أميركية تكشف: ترامب رفض مقترح إيران ويرجح العودة للحرب في هذا الموعد

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين ان الرئيس رفض مقترح بهدنة مدتها 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يرجح استئناف قصفها بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.وكان من شأن مقترح طهران الذي عرضته مؤخرا، أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية، مقابل رفع حصارها عن الموانئ ، الذي يلحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد.ويبدي في أحاديثه الخاصة، وفق الصحيفة، تشككا في احتمالية تلبية إيران لمطالبه، وأبلغ فريقه بأنه يرى أن شن حملة قصف جديدة أمر مرجح، وذلك حسبما أفاد المسؤولون.ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي "يتأرجح بين السعي نحو الدبلوماسية، وإصدار أوامر بشن غارات جوية، وتشديد على إيران"، حسب "وول ستريت جورنال".وأشار المسؤولون إلى أن "وجهات نظره اليوم قد تتغير مع استمرار الحرب خلال الأسابيع المقبلة، كما قد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي".ولم يتسن تحديد مستوى الضربات التي يدرس ترامب تنفيذها، إذ يبدي ترددا في استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق، ويعود ذلك جزئيا إلى رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بمخزونها المتناقص من الذخيرة لحالات طوارئ أخرى.لكن ترامب سبق أن أعلن عن خطط لشن هجمات ضخمة بهدف كسر الجمود الدبلوماسي في المفاوضات الأميركية الإيرانية، فكان ينفذ بعضها أحيانا، لكنه كان يتراجع دائما عن أكثر تهديداته جرأة.وذكر مسؤول أميركي أن وطهران لا تزالان تتفاوضان عبر وسطاء، بما في ذلك بشأن الملف ، وأشار إلى أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان عبور ناقلات عبر مضيق هرمز، رغم التهديدات الإيرانية، خففت من الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق، على حد وصفه.وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعمل قطر ووسطاء إقليميون آخرون لإعادة إحياء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.وأفادت مصادر مطلعة أن إيران طرحت، خلال اجتماع في قطر الأحد الماضي، فكرة هدنة في القتال لمدة أسبوع قد تمهد الطريق لإنهاء الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة البحرية، وذلك مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار الذي تفرضه.ويتضمن مقترح الأيام السبعة أن ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري، وتفك تجميد بعض الأصول الإيرانية، وتنهي العقوبات الخاصة بصادرات النفط الإيرانية، مقابل أن تفتح طهران مضيق هرمز وتبدأ مفاوضات بشأن برنامجها النووي.