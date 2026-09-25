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عربي-دولي

أطلت للمرة الأولى في عشاء رسمي.. حفيدة ترامب توجه تحية خاصة لرئيس الصين

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:28
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أطلت للمرة الأولى في عشاء رسمي.. حفيدة ترامب توجه تحية خاصة لرئيس الصين
أطلت للمرة الأولى في عشاء رسمي.. حفيدة ترامب توجه تحية خاصة لرئيس الصين photos 0
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أطلت حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرابيلا كوشنر، ابنة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر البالغة من العمر 15 عاما، لأول مرة في مأدبة عشاء رسمية، يوم الخميس الماضي، حيث وظفت مهاراتها في اللغة الصينية لتوجيه تحية خاصة للرئيس شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان.
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ورحبت حفيدة ترامب بالزوجين الصينيين بلغتهما الأم قائلة "مرحبا بكم في أميركا"، خلال مراسم الاستقبال في البيت الأبيض، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وأثارت الكلمات إعجاب شي وبنغ، اللذين أعربا عن سعادتهما، مشيرين إلى أنهما لم يصدقا كيف أصبحت شابة يافعة منذ آخر مرة رأياها فيها.

وكانت أرابيلا تبلغ من العمر 6 سنوات فقط في المرة الأخيرة التي رآها فيها الرئيس الصيني وزوجته، وحدث ذلك خلال الولاية الأولى لترامب، حين عرض على شي، أثناء زيارة لبكين، مقطع فيديو للطفلة أرابيلا وهي ترتدي فستانا صينيا تقليديا وتغني باللغة الماندرينية، التي يتحدثها 70 بالمئة من الصينيين.

وتعيش أرابيلا، الابنة الكبرى لإيفانكا وكوشنر، في ولاية فلوريدا مع والديها وشقيقيها جوزيف وثيودور.
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