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عربي-دولي

بعد الهجمات الحوثية.. الدفاع السعودية: بدء تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك

Lebanon 24
26-09-2026 | 01:32
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بعد الهجمات الحوثية.. الدفاع السعودية: بدء تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك
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عُقد في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، اجتماع لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا.
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وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع أكد العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعّال.

وذكرت الدفاع السعودية أن المشاركين أكدوا "بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي، بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها".

واستعرض رؤساء هيئات الأركان الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة.

كما أشادوا بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وأمن المملكة.

كما بحث المشاركون سبل المضي قدماً في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.

وأشاد المشاركون بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة التي تجمع شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة.
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