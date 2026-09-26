من بينها مثلجات محلاة بالعسل.. هذا ما أكله ترامب وشي في عشاء البيت الأبيض

Advertisement

أفيد بأن العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الأميركي مؤخرا لنظيره الصيني شي في بدأ بحساء كريمي من القرع الأصفر، قبل أن يقدم للضيوف سمك القاروص المغطى بالسمسم، إلى جانب الباذنجان المشوي والخضراوات.أما التحلية، فجمعت الفانيلا والكرز الحامض والجوز، مع مثلجات محلاة بعسل من البيت الأبيض.وقدمت الأطباق في أوان حمراء تعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وفق وكالة أسوشيتد برس.وأقيمت المأدبة، يوم الخميس الماضي، في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، وسط إضاءة خافتة وديكورات باللونين الأحمر والذهبي. وارتدى بدلة عشاء رسمية، فيما اختارت ميلانيا ترامب إطلالة مستوحاة من البدلة الرجالية. وظهر شي ببدلة سوداء، وزوجته بنغ لي يوان بفستان أحمر.ولم تقتصر الأسماء البارزة حول المائدة على الوفدين الأميركي والصيني؛ إذ حضر العشاء وجيف بيزوس وسام ألتمان وسوندار بيتشاي وجنسن هوانغ، بحسب قائمة الضيوف التي نشرها البيت الأبيض.وخلال المأدبة، قال ترامب إن بلاده والصين تمثلان نظامين مختلفين، لكن الروابط بين شعبيهما راسخة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين وبكين. وجاء العشاء بعد مباحثات تناولت التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.