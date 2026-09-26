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عربي-دولي

معركة ترامب والإعلام تابع.. هذا ما تم اتخاذه على متن الطائرة الرئاسية

Lebanon 24
26-09-2026 | 02:39
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معركة ترامب والإعلام تابع.. هذا ما تم اتخاذه على متن الطائرة الرئاسية
معركة ترامب والإعلام تابع.. هذا ما تم اتخاذه على متن الطائرة الرئاسية photos 0
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أعلن البيت الأبيض استبعاد شبكة "سي إن إن" من مرافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، السبت، في أحدث فصول المواجهة بين الإدارة الأميركية وعدد من المؤسسات الإعلامية.
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ويأتي القرار بعد أيام من منع صحفيين يمثلون "سي إن إن" و "إم سي الآن" و "بوليتيكو" من دخول أراضي البيت الأبيض، قبل أن يصدر قاض أميركي أمراً مؤقتاً يسمح لهم بالعودة إلى المجمع التنفيذي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، عاد صحفيو المؤسسات الثلاث إلى البيت الأبيض حاملين معداتهم الصحفية، بعد القرار القضائي الذي صدر في وقت مبكر الخميس.

لكن القرار القضائي اقتصر على دخول أراضي البيت الأبيض، ولم يتناول بصورة مباشرة مشاركة الصحفيين في الرحلات على متن الطائرة الرئاسية.

وهو ما أبقى للبيت الأبيض، وفق المعطيات الواردة في التقرير، مساحة لاتخاذ قرار منفصل بشأن المؤسسات التي ترافق ترامب خلال رحلاته.
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الإدارة الأميركية

على متن الطائرة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

بيت الأب

دونالد

بوليت

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